¿Qué les pasa a los jóvenes? El absentismo de los menores de 35 años se dispara más de un 162%

El absentismo laboral en España tiene cada vez más protagonismo entre los problemas actuales de los empresarios. En los últimos tiempos, las denuncias de empleadores y patronales por esta situación son constantes. Y es que, al coste de tener que sufragar una baja (cotizaciones, parte del salario entre los días 4 y 15 de la baja, complementos, contratación de sustitutos...) se le suma el desajuste que supone sobre la operativa empresarial. Esta situación ha puesto al límite a muchos negocios.

La semana pasada, la CEOE organizó un encuentro empresarial en el que también participaron otras patronales de distintos sectores empresariales para abordar la 'crisis sanitaria y económica del absentismo en España'.

En el acto, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, denunció que el coste por las bajas laborales se ha triplicado en los últimos 10 años hasta alcanzar los 33.000 millones de euros en 2025. De esa cuantía, las empresas asumen la mitad, y la Seguridad Social, la otra mitad.

La polémica: 'Son unos memos'

Esta problemática también provocó una polémica reflexión por parte del presidente de la patronal de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, que se quejó de la poca fortaleza mental de las generaciones más jóvenes de trabajadores debido al aumento de bajas por salud mental.

"Ahora tenemos una baja, no porque la empresa le haya maltratado, no. Tenemos una baja porque le ha dejado la novia. Así de claro. Entonces, cuando por fin consigues averiguar qué es lo que está pasando con las bajas de Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC), en la parte que afecta la salud mental, te das cuenta de que tenemos una población joven que no es comparable a la nuestra", expresó.

"Es decir, sin ánimo de ofender. Yo tengo dos hijos en esa edad, eh; pero son unos memos. O sea, cualquier cosa que les ocurra en el trabajo ya es un problema. O sea, el que el jefe le diga que tiene que cumplir con su horario y su trabajo ya le supone un acoso laboral. ¡Cuántas demandas no tenemos en los juzgados por acoso laboral, porque el jefe le ha dicho al empleado que trabaje!", señaló el representante manchego de la patronal. "Entonces, como automáticamente al día siguiente ya ha cogido la baja. Pero claro, es que la baja se la da alguien", añadió Nicolás.

Las palabras del empresario manchego generaron una oleada de críticas, entre las que se encontraron las de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y las de Sanidad, Mónica García. Garamendi también se desmarcó de Nicolás. "Yo nunca diría eso", comentó después de lo ocurrido el máximo responsable de la CEOE.

¿Qué les pasa a los jóvenes?

Aunque los comentarios vertidos por Ángel Nicolás pueden resultar cuestionables por los términos utilizados, el fondo de su mensaje pone sobre la mesa una realidad que se desprende de los datos sobre absentismo laboral en España.

Y es que, el absentismo de los trabajadores jóvenes por bajas por enfermedad se han disparado, mientras que el de los trabajadores mayores ha caído. Así se observa en los siguientes gráficos elaborados recientemente por la patronal de mutuas AMAT.

Los gráficos anteriores muestran que el tramo de edad de 16 a 35 años es donde la incidencia mensual de las bajas laborales por cada 1.000 trabajadores fue mayor en 2025, con 42,75 procesos de baja. Estos números suponen un incremento del 4,40% (1,80 procesos al mes más) respecto al ejercicio 2024 y del 162,43% (26,46 procesos al mes más) respecto al ejercicio 2018.

En el lado contrario está el tramo de edad de más de 55 años, que es donde la incidencia media mensual fue menor, con 25,43 procesos, lo que supone un incremento del 3,33% (0,82 procesos al mes más) respecto al ejercicio 2024, pero una reducción del 24,83% (8,40 procesos al mes menos) respecto al ejercicio 2018.

Así, resulta difícil de entender que las tasas de bajas laborales sean especialmente elevadas entre los trabajadores más jóvenes cuando son el perfil poblacional que ostenta una mejor salud en términos generales y el envejecimiento es el principal factor relacionado con problemas de salud o con un mayor desgaste físico.

Más duración en las bajas

Eso sí, si tenemos en cuenta la duración media de los procesos, el resultado tiene más sentido, ya que el tramo de edad de más de 55 años es donde más se prolongaron las bajas, con 86,74 días por proceso finalizado en 2025, produciéndose un incremento del 5,52% (4,54 días más) respecto al ejercicio 2024 y del 25,18% (17,45 días más) respecto al ejercicio 2018.

En el otro lado está la horquilla de los 16 a los 35 años, donde la duración media fue menor, aunque también aumentó. Así, en 2025, las bajas de los jóvenes se saldaron con una duración de 21,17 días por proceso, produciéndose un incremento del 1,50% (0,31 días más) respecto al ejercicio 2024 y del 19,20% (3,41 días más) respecto al ejercicio 2018.