Condenan a una empresa por despedir a una empleada que hacía prácticas de un máster estando de baja

Una empresa deberá indemnizar a una extrabajadora con más de 17.000 euros después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarara improcedente su despido (aquí se puede leer la sentencia). La trabajadora fue despedida porque la empresa consideró que había estado trabajando como docente en un instituto mientras se encontraba de baja médica. Sin embargo, los tribunales entendieron que sólo había realizado prácticas formativas como parte de un máster y que esa actividad no justificaba el despido disciplinario.

Todo tiene su origen cuando Juana, la trabajadora, comenzó a trabajar para una empresa de notaría el 28 de septiembre de 2017. Después de varios contratos temporales en el tiempo, la relación laboral se consolidó a partir del 2 de abril de 2018, momento que se toma como fecha de referencia para establecer la antigüedad. Desde ese momento, Juana prestó sus servicios de forma continuada como Oficial 2ª en la notaría hasta el momento de su despido.

Cursó un Máster mientras estaba de baja médica

Desde el 17 de agosto de 2023 hasta el 25 de octubre de 2024 estuvo de baja por incapacidad temporal. Durante el tiempo de baja, cursó un Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria que finalizó en junio de 2024, con especialidad en Economía y Empresa, por la Universidad de Extremadura.

Como parte de los requisitos de dicho máster, entre el 11 de marzo y el 10 de mayo de 2024 la susodicha estuvo realizando prácticas docentes obligatorias en el Instituto Maestro Domingo Cáceres de Badajoz, donde figuró como "Docente de Formación y Orientación Laboral", tal y como se relata en la sentencia. El 25 de octubre de 2024 Juana comunica por correo a la empresa su alta médica y expresa que tiene intención de disfrutar de las vacaciones pendientes de los años 2023 y 2024, aunque se reincorpora a su puesto de trabajo el 28 de octubre.

El TSJE condena a la empresa a pagar 17.359 euros

Tan sólo 10 días después, el 7 de noviembre, la empresa le hizo entrega de una carta de despido disciplinario en la que le acusaba de haber trabajado como docente para un tercero al mismo tiempo que se encontraba de baja por incapacidad temporal, basándose la empresa en una información que apareció en el perfil de LinkedIn de Juana.

Sin embargo, el 1 de diciembre de 2025, el Juzgado de lo Social nº2 de Badajoz dictó sentencia declarando que el despido era improcedente y condenando así a la empresa a readmitir a Juana o a indemnizarla con 17.359,10 euros. Ante esta sentencia, la empresa recurrió en suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. A pesar de ello, el TSJB ratificó la sentencia ya emitida con anterioridad y desestimó el recurso de la empresa, además de condenarla al pago de las costas.

En vista de la sentencia, para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no hay ningún tipo de incompatibilidad entre estar de baja por incapacidad temporal y estar cursando al mismo tiempo un máster donde se han de realizar una serie de prácticas formativas para completar el curso, aunque de ello se desprende que sí habría incompatibilidad para desempeñar sus tareas como trabajadora de la notaría.