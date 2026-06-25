El precio del suelo se dispara a máximos desde 2012

Los precios de las viviendas llevan meses creciendo de forma continuada en España como consecuencia de la escasez de oferta y los efectos del intervencionismo gubernamental en materia inmobiliaria. De hecho, los precios de los inmuebles se acercan ya a los máximos registrados durante la burbuja inmobiliaria. Precisamente, en este contexto el precio del suelo urbano también está registrando una tendencia alcista hasta niveles que no se veían desde hace quince años. Así lo confirman los datos del Ministerio de Vivienda.

El suelo también se encarece

Entre enero y marzo de 2026 el precio medio del suelo urbano aumentó un 8,7% en tasa interanual, hasta los 187,8 euros por metro cuadrado. Así lo recogen las estadísticas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que detallan cómo este nivel es el más elevado desde 2012. De hecho, este importe se sitúa cerca de los máximos registrados durante los años previos a la crisis inmobiliaria, aunque todavía lejos del récord histórico de 2007.

Esta tendencia se produce en un contexto de dificultad para ampliar la oferta de vivienda, debido entre otros factores a la disponibilidad limitada de terrenos aptos para nuevos desarrollos residenciales.

En este sentido, lo cierto es que la subida también se aprecia respecto al trimestre anterior. En consecuencia, en comparación con los últimos tres meses de 2025, el valor del suelo urbano se incrementó un 9,8% durante el primer trimestre de 2026. En cualquier caso, desde el comienzo de la serie histórica, que se sitúa en 2004, el precio medio más elevado se registró en el tercer trimestre de 2007, con 285 euros por metro cuadrado.

Así las cosas, la evolución del precio del suelo fue desigual por comunidades autónomas: en el primer trimestre del año aumentó en la mayoría de territorios, aunque algunas registraron descensos. Precisamente, las mayores caídas se produjeron en el País Vasco (con una caída del 14,5%), La Rioja (donde la caída fue del 10,9%) y Extremadura (donde descendió un 6,8%). En cambio, los incrementos más destacados se dieron en Galicia (44%), Navarra (35,4%) y Valencia (25,8%).

Con todo, en términos absolutos, Baleares registró el suelo urbano más caro, con 449 euros por metro cuadrado, tras aumentar un 17% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, Madrid se situó en segundo lugar, con 380,6 euros por metro cuadrado, un 24,2% más que un año antes.

No obstante, en este contexto aumentaron las operaciones de compraventa de suelo. Según los datos del Ministerio de Vivienda, durante el primer trimestre de 2026 se realizaron 7.526 compraventas de suelo urbano, lo que supone un incremento del 17,1% respecto al mismo periodo del año anterior.

Reclamaciones del sector

La disponibilidad de terrenos se mantiene como uno de los principales obstáculos para aumentar la construcción de vivienda nueva. Por ello, parte del sector inmobiliario reclama facilitar el cambio de uso de determinados suelos terciarios para destinarlos a uso residencial. Además, desde el sector recuerdan que actualmente continúa pendiente la reforma de la Ley del Suelo, una modificación que busca aportar mayor seguridad jurídica a los planes urbanísticos.