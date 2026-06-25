La doctrina del "alter ego" o por qué la selección española podría librarse de los embargos por las renovables

La batalla judicial derivada del impago de los laudos de las renovables ha abierto un frente inesperado en torno a la selección española de fútbol. Los acreedores que han obtenido sentencias favorables en Estados Unidos habían tratado de ampliar las labores de localización de activos y pagos vinculados al combinado nacional durante el Mundial, en el entendimiento de que determinadas relaciones económicas asociadas a la Federación Española de Fútbol podían constituir activos embargables del Estado español. Sin embargo, una decisión del juez John D. Bates, de la Corte de Distrito de Columbia, ha acotado de momento ese perímetro, dificultando que las actuaciones de ejecución alcancen a la selección.

La resolución supone un revés para las pretensiones planteadas en este ámbito concreto, pero no altera el fondo del conflicto. España sigue acumulando condenas internacionales derivadas del recorte retroactivo aplicado a las primas renovables y los acreedores mantienen intactas las sentencias dictadas por los tribunales federales estadounidenses, así como su capacidad para seguir investigando y persiguiendo activos del Reino de España en otras jurisdicciones.

Tras conocerse la decisión, Matthew McGill, abogado que representa a los acreedores, subrayó que el fallo no modifica el alcance general de las actuaciones de ejecución. En declaraciones remitidas a este periódico, señaló que "aunque esta no es la decisión que esperaban los acreedores, las órdenes dictadas confirman que, hasta que España satisfaga las sentencias emitidas por los tribunales estadounidenses, los acreedores mantienen el derecho a solicitar información amplia sobre los activos y pagos de España en todo el mundo". Asimismo, añadió que las limitaciones concretas introducidas por el tribunal "no protegen a España frente a futuras acciones de ejecución" y que incluso podrían ser revisadas en el futuro.

La explicación jurídica del fallo gira en torno a la denominada doctrina del alter ego. La Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras de Estados Unidos (FSIA) contempla determinadas protecciones para los Estados extranjeros y establece límites claros a la ejecución de sentencias. Así, por ejemplo, quedan fuera del alcance de estas acciones bienes especialmente protegidos, como las sedes diplomáticas o los activos estrictamente vinculados a funciones soberanas esenciales. Sin embargo, la normativa sí permite actuar sobre otro tipo de bienes, derechos o activos comerciales pertenecientes al Estado.

Precisamente por ello, los acreedores necesitaban acreditar que la selección española y, en particular, las actividades de la Federación Española de Fútbol relacionadas con el Mundial, constituían un alter ego del Reino de España, es decir, una entidad cuya actuación estuviese tan estrechamente vinculada al Estado que sus activos pudieran considerarse, en la práctica, patrimonio estatal. A juicio del magistrado Bates, esa relación de dependencia no habría quedado suficientemente acreditada, razón por la cual se ha optado por restringir este frente concreto y reducir el alcance potencial de las medidas de embargo.

Con todo, las propias declaraciones de los representantes legales de los acreedores apuntan a que esta cuestión dista mucho de suponer el final de la ofensiva judicial. Los fondos y empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables continúan disponiendo de amplios mecanismos de investigación patrimonial y mantienen abierta la búsqueda de activos susceptibles de ejecución tanto en Estados Unidos como en otros países.

En consecuencia, aunque la vía relacionada con la selección española parece haber quedado, al menos por ahora, considerablemente limitada, los acreedores seguirán explorando otras opciones para resarcirse de las cantidades reconocidas por los tribunales. La disputa, por tanto, no desaparece, sino que simplemente cambia de escenario mientras persiste el enfrentamiento entre España y los inversores que lograron sentencias favorables por los cambios retroactivos aplicados al régimen de las energías renovables.