El Gobierno descubre ahora la injusticia de las cuotas y demanda a la UE por su contratación de funcionarios

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido demandar a la Comisión Europea por su nueva política de contratación, que prioriza a los candidatos procedentes de los Estados miembros que están menos representados entre el cuerpo de funcionarios europeos. El Ejecutivo, que ha convertido las cuotas y la discriminación positiva en una de sus señas de identidad, ahora sostiene que la Comisión Europea vulnera los principios de igualdad y mérito.

Según la información adelantada por Euractiv, España figura precisamente entre los trece países con mayor representación dentro de la administración comunitaria, junto a Bélgica, Italia, Rumanía o Grecia. Para corregir ese desequilibrio, la Comisión Europea ordenó en noviembre del año pasado que uno de cada dos nuevos funcionarios contratados pertenezca a una nacionalidad actualmente infrarrepresentada.

Además, cuando dos aspirantes presenten los mismos méritos, deberá tener preferencia el candidato procedente del país menos representado. Sin embargo, España considera que ese sistema supone una discriminación por razón de nacionalidad.

El Gobierno invoca el mérito

En la demanda presentada el pasado 15 de enero, el Gobierno sostiene que favorecer a un candidato únicamente por su nacionalidad vulnera el principio de igualdad recogido en los Tratados europeos, la Carta de Derechos Fundamentales y el Estatuto de los Funcionarios.

El recurso sostiene que, aunque dos aspirantes tengan exactamente los mismos méritos, el nuevo sistema limita las posibilidades de uno de ellos por el simple hecho de pertenecer a un Estado con mayor representación en las instituciones europeas.

Además, el Gobierno argumenta que permitir que la nacionalidad influya en la contratación rompe el principio de mérito que debe regir el acceso a la función pública europea y abre la puerta a reservar de facto determinados puestos para ciudadanos de algunos países.

El argumento jurídico no deja de tener mucha ironía cuando lo esgrime un Ejecutivo que ha defendido en España numerosas medidas basadas precisamente en la discriminación positiva, como por ejemplo la Ley de Representación Paritaria, que obliga a que los órganos constitucionales tengan una presencia equilibrada de hombres y mujeres mediante cuotas de género.