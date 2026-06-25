Sacrificadas 323.000 aves por la enfermedad de Newcastle: ¿volverá a subir el precio de los huevos?

Después de la crisis provocada por la gripe aviar y la subida de precio cercana al 30% de los huevos en 2025, cualquier noticia sobre sacrificios masivos de aves pone en alerta al sector agroalimentario y a los consumidores. Esta semana se ha notificado la aparición de cinco focos de la enfermedad de Newcastle en granjas avícolas de Castilla y León, una enfermedad que obliga a eliminar a todos los animales de la explotación afectada. Hasta ahora sólo se habían detectado casos en la Comunidad Valenciana. Tras ese salto de 600 kilómetros, la pregunta es inevitable: ¿subirá otra vez el precio del pollo y de los huevos?

La enfermedad de Newcastle es un virus muy contagioso que afecta a las aves domésticas y silvestres. Les provoca síntomas respiratorios, una bajada brusca en la producción de huevos y la muerte en las cepas agresivas. Aunque supone un grave problema para las granjas, para los humanos no lo es. Puede provocar síntomas leves a los trabajadores de las explotaciones afectadas. Tampoco supondría un riesgo para la salud pública el consumo de carne de ave y huevos, aunque sería muy improbable por los estrictos controles sanitarios.

El verdadero problema está en otro lado: cuando se detecta un foco, todas las aves de la explotación deben sacrificarse, se establecen zonas de restricción y se limitan los movimientos de animales. Todo ello reduce temporalmente la producción y genera incertidumbre en el mercado.

De Valencia a Valladolid

El Ministerio de Agricultura ha confirmado cuatro nuevos focos de enfermedad de Newcastle en explotaciones avícolas de Valladolid, detectados el pasado 19 de junio en La Pedraja de Portillo —dos de ellos—, Íscar y Montemayor de Pililla. Estos casos se suman al declarado días antes en una granja de 24.000 pollos de engorde de Aldea de San Miguel.

Pero, tal y como recuerda Jaime Santos, técnico de ganadería de Asaja, hasta ahora, sólo se habían detectado diez brotes concentrados en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida: "Empezó todo en la Comunidad Valenciana, después de mucho tiempo sin ningún caso en España. Ahora tenemos estos cinco focos en Castilla y León, concretamente en la zona de Valladolid", explica en declaraciones a Libre Mercado.

Más de 323.000 aves eliminadas

El precedente de la gripe aviar explica por qué el mercado observa con atención cada nuevo foco. Cuando miles de explotaciones pierden animales y la oferta disminuye, los precios terminan reaccionando al alza. En total, desde finales del año pasado, la enfermedad de Newcastle ha obligado a sacrificar a más de 323.000 aves en España.

El dato es importante, pero la diferencia con la gripe aviar es notable. Entre los meses de julio y noviembre de 2025 se sacrificaron en España más de 2,5 millones de aves por esta enfermedad. Es decir, en un periodo de tiempo similar, la gripe aviar obligó a eliminar ocho veces más animales que los afectados hasta ahora por Newcastle.

"Este virus tiene sus diferencias con la influenza aviar, es menos común y no es tan virulento", señala Santos. "Pero también provoca la mortalidad de los animales y eso es un peligro para la producción porque, al final, cuando hay vaciados sanitarios (medida obligatoria que implica sacrificar todas las aves y desinfectar las instalaciones), la producción desciende y se ve afectada".

¿Subirán los huevos?

La respuesta corta es que todavía es pronto para saberlo. "Es difícil de estimar en el momento que estamos ahora", advierte Santos. Según explica el técnico de Asaja, la subida de precios registrada con la gripe aviar respondió a una reducción significativa de la oferta. "Llegó un momento en el que se sacrificaron tantas aves que el descenso de oferta provocó una subida de los huevos y la carne".

De momento, la situación actual es diferente: "En el caso de Newcastle ha habido muchos animales muertos y sacrificados, pero todavía no se ha llegado a una crisis que afecte gravemente a los precios", sostiene.

Eso no significa que el sector pueda relajarse. El principal temor es que el virus continúe extendiéndose por nuevas regiones. "El riesgo está ahí. ¿Puede llegar esto a cotas superiores? Sí", reconoce Santos. "Las aves vuelan y pueden transmitir fácilmente de un lado a otro. Geográficamente no tienen el límite que tienen los mamíferos".

La vacunación constituye una herramienta importante, aunque no infalible. De hecho, cinco de los diez focos valencianos se detectaron en explotaciones vacunadas. "Sabemos que la vacuna ayuda a controlar un poco, pero no es 100% efectiva", explica el experto. "No es obligatoria porque la enfermedad no está extendida, pero muchos granjeros vacunan de forma preventiva para proteger sus explotaciones".

Por ahora, la conclusión dominante en el sector es de prudencia. El salto de Valencia a Valladolid demuestra que cualquier explotación puede ser vulnerable, pero los datos actuales siguen situando el problema muy lejos de la magnitud alcanzada por la gripe aviar.