Sánchez se queda sin excusas: las viviendas turísticas caen un 10,7% y no encarecen el alquiler

Al Gobierno de Pedro Sánchez se le están acabando los enemigos a los que culpar del aumento en los precios de los alquileres en España después de que se hayan publicado los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el número de viviendas turísticas que hay en España, habiendo caído un 10,7% de forma interanual y presentando una de las cifras más bajas de los últimos tiempos.

Como decimos, según el INE el número de viviendas turísticas en mayo de 2026 fue un 10,7% inferior a las observadas en el mismo mes de 2025. Es decir, si en mayo de 2025 hubo un total de 381.837 viviendas turísticas en toda España, en mayo de 2026 esa cifra ha caído hasta las 341.001 unidades, 40.836 viviendas de uso turístico menos. Esta no es la primera caída en el número de viviendas turísticas, ya que aquí contamos que entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025 se había pasado de 376.463 unidades a 329.764 viviendas turísticas.

En el siguiente gráfico se puede ver esta evolución entre agosto del año 2020 y mayo del 2026:

Los datos recién publicados por el INE revelan más datos interesantes. Por ejemplo, las viviendas de uso turístico apenas representan un 1,28% sobre el total de viviendas en España, mientras que en mayo de 2025 representaban el 1,43%. Sin embargo, uno podría pensar que, en grandes regiones como Madrid, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía o el País Vasco este peso sería mucho mayor y, por lo tanto, elevaría la media.

Nada más lejos de la realidad. Si observamos los datos, veremos que en la Comunidad de Madrid el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas es del 0,45%, en Cataluña es del 1,31%, en la Comunidad Valenciana es del 1,56%, en Andalucía llega al 1,94% y en el País Vasco se ubica en el 0,47%.

De esta forma, vemos que uno de los "culpables" a los que el Gobierno ha señalado durante años como uno de los principales responsables del alza del precio del alquiler (como cuando la entonces ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023, Reyes Maroto, afirmó que "las viviendas de uso vacacional han tenido un impacto importante en la subida de los precios del alquiler") no es, en realidad, ni un enemigo ni el causante de esa subida.

Son múltiples las ocasiones en las que este Gobierno ha cargado contra las viviendas de uso turístico. Sin embargo, es precisamente por las políticas que ha llevado a cabo este Ejecutivo por lo que muchos propietarios han pasado sus viviendas del alquiler residencial al alquiler vacacional. Uno de los motivos principales es que en esta modalidad encuentran una mayor seguridad jurídica que en el alquiler residencial, donde las acciones (y omisiones) del Gobierno han estado encaminadas a proteger al okupa y perjudicar al propietario.

Así pues, es lógico que muchos propietarios hayan preferido no arriesgarse a verse en una situación de okupación ilegal de su vivienda. No obstante, aunque se quiera echar la culpa de la subida de los precios a estos alquileres vacacionales, no tendría ningún sentido: apenas tienen un peso marginal sobre el total de viviendas en nuestro país y, en las grandes regiones, ni siquiera alcanzan el 2% del parque residencial, lo que hace que su efecto sobre los precios sea aún más irrelevante.