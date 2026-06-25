¿Somos vagos, enfermos o más pobres? Las claves del mercado laboral español

Por mucho que el Gobierno de Sánchez no lo quiera ver, nuestro país acumula cada vez más problemas de índole económica. Todos ellos derivados de la intervención del Gobierno en distintos mercados.

Por un lado, la intervención en el mercado de la vivienda. Por otro, su intervención en el mercado de trabajo con normas laborales que alejan la productividad, exprimen a los empleadores y a los empleados, empobreciendo a los segundos y disparando los costes de contratación a los primeros, amén de imponer incentivos perversos que erosionan la productividad de las empresas.

Uno de esos problemas, que los empresarios llevan años señalando, es el de las bajas laborales, el absentismo laboral. Esta semana Libre Mercado publicaba un informe en el que se reflejaba cómo los datos oficiales hablan ya de un absentismo laboral juvenil disparado, mientras que el absentismo de los mayores de 52 años se retrae.

No solo eso, el absentismo laboral se consolida en máximos históricos: más de 1,6 millones de trabajadores españoles no acuden cada día a su puesto de trabajo, lo que roza el 7,7%.

No obstante, una de las paradojas que tenemos este 2025, con datos ya cerrados, es que las bajas laborales pesan tanto como en el año de la pandemia, 2020. Hace cinco años, los costes de las bajas laborales alcanzaban el 1,1% del PIB, mismo nivel que alcanzan en 2025.

Concretamente, en 2020, durante la pandemia, el gasto público se disparó de forma anómala debido a los confinamientos, los contagios masivos y las bajas preventivas de aislamiento por COVID-19, alcanzando el 1,1% del PIB. El desembolso total de la Seguridad Social rondó los 12.300 millones de euros.

Por su parte, en 2025, el coste de las bajas médicas ha vuelto a marcar un máximo histórico al rebotar hasta el 1,1% del PIB. Debido al crecimiento de la economía y a la inflación, este mismo porcentaje se traduce ahora en un desembolso récord de 18.558 millones de euros. Solo el gasto público de la Seguridad Social en abonar bajas médicas se ha encarecido en más de 6.000 millones de euros anuales (+50%) en este periodo.