Triticale: el cereal híbrido anti conejos se dispara un 54% en España en apenas diez años

Muchos apenas han oído hablar del triticale, pero lleva décadas presente en la agricultura española. Se trata de un cereal híbrido desarrollado en laboratorio a partir del cruce entre el trigo y el centeno. Entre sus muchas cualidades, no es santo de devoción para los conejos, que prefieren arrasar con otro tipo de cultivos. Tal vez por eso el triticale ha multiplicado por nueve su superficie cultivada en las últimas dos décadas hasta alcanzar las 245.000 hectáreas en 2025.

La cifra todavía queda muy lejos de la que registran gigantes como el trigo (1,8 millones de hectáreas) o la cebada (2,4 millones de hectáreas), pero confirma una tendencia que lleva años consolidándose. En 2005 apenas se sembraban cerca de 28.000 hectáreas de triticale en España. En 2015 ya superaba las 159.000. Diez años después, el cultivo ha alcanzado las 245.000 hectáreas de extensión, lo que supone un crecimiento del 775% en dos décadas, según los datos de la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (Esyrce) del Ministerio de Agricultura.

Su éxito responde a varias razones. Se adapta bien a condiciones de secano, ofrece buenos rendimientos y su precio en lonja se mueve en niveles similares a los del trigo destinado a alimentación animal. Sin embargo, existe otro factor que está despertando un creciente interés entre agricultores y técnicos.

Un aliado frente a la plaga de conejos

La sobrepoblación de conejos se ha convertido en uno de los principales problemas para miles de agricultores españoles. Organizaciones agrarias de distintas comunidades autónomas llevan años alertando de pérdidas millonarias por los daños que estos animales provocan sobre cereales, viñedos, olivares y cultivos hortícolas.

En muchas comarcas, los conejos arrasan las parcelas poco después de la siembra, obligan a replantar e incluso dejan sin cosecha explotaciones enteras. El problema afecta especialmente a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Navarra o Cataluña, donde agricultores y administraciones mantienen desde hace años un pulso constante para intentar controlar unas poblaciones que no dejan de crecer.

En este contexto, el triticale ha empezado a ganar protagonismo. Diversos trabajos desarrollados dentro del proyecto GEST-CONEJO, impulsado por investigadores aragoneses, apuntan a que este cereal resulta menos atractivo para los conejos que otros cultivos habituales como el trigo o la cebada.

En los ensayos realizados durante los últimos años, se ha observado que el triticale logró conservar alrededor del 46% de la producción en parcelas muy afectadas por conejos, mientras que el trigo blando o la cebada apenas mantuvieron un 5%. Aunque los investigadores continúan estudiando las causas de este comportamiento, los resultados han llamado la atención de numerosos agricultores que buscan fórmulas para reducir el impacto de la plaga.

Qué es el triticale

Es un cereal híbrido. Del trigo hereda gran parte de su potencial productivo. Del centeno obtiene la capacidad de adaptación a terrenos y condiciones climáticas más exigentes. Por ese motivo ha encontrado un hueco importante en amplias zonas de secano.

Su principal destino es la alimentación animal, tanto en forma de grano como de forraje, aunque también puede utilizarse para otros aprovechamientos agrícolas.

Está claro que el triticale no va a sustituir al trigo ni a la cebada, pero su crecimiento demuestra que cada vez más explotaciones lo consideran una alternativa rentable. Y si las investigaciones confirman que resiste mejor el apetito de los conejos, su presencia en el campo español podría seguir aumentando durante los próximos años.