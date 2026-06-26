Alba Carrillo y Samantha Hudson se burlan de un autónomo: "No es tu dinero, son impuestos que tienes que pagar"

La presentadora de televisión Alba Carrillo y Samantha Hudson (activista LGTBI) han protagonizado estos últimos días un momento televisivo que se ha vuelto viral, en el que hablan sobre los impuestos en un programa de la cadena Ten presentado por la propia Carrillo, que recibe el nombre de "El sótano club".

En este vídeo publicado por la cuenta de X de la cadena podemos ver cómo critican a un "amigo de Anita Matamoros" (cuyo nombre es Diego Varjak):

Los colaboradores estallan contra el amigo de Anita Matamoros:

"Este acaba en MasterChef, acuérdate".#ElSótano25J pic.twitter.com/oXuTo0V6k2 — TEN TV (@TENtv) June 25, 2026

Como vemos, el vídeo comienza con un clip del "amigo de Anita Matamoros" quejándose de lo que tiene que pagar en impuestos (un vídeo que veremos más adelante de forma completa y que ayuda a entender la postura de Diego), ante lo cual los tertulianos no tardan en criticar.

El primero en lanzarse al cuello es un tertuliano que afirma que "a ver, yo tengo que decir una cosa del tema de autónomos. Si tú tienes un negocio, eres autónomo o lo que sea, y no llegas a 1.000 euros al mes, te vas al supermercado, porque no has nacido para tener una empresa. Lo que no se puede hacer es montar un negocio, cobrar 1.000 euros y quejarse."

"Ese dinero no es tuyo, son impuestos que tienes que pagar"

Es aquí cuando llega la intervención de Samantha Hudson que dice que "Además, es que ese dinero no es tuyo, son impuestos que luego tú tienes que pagar. A mí me pasa mucho que digo ‘¡eh, qué dinerito!’ y, de repente, me llegan los impuestos y digo ‘¡ostras!, se me va la mitad’, pero es porque nunca me acuerdo de que, claro, todo lo que me llega está inflado por el IVA".

Justo entonces aparece Alba Carrillo y expresa que "Claro, pero es que no tienes que pensar en ‘me quitan este dinero’, tienes que pensar en que estoy ayudando a que haya colegios, estoy ayudando a que haya carreteras, estoy ayudando a que haya sanidad. Este acaba en MasterChef o en Andorra, acuérdate". Otra colaboradora le siguió el juego y afirmó que "el punto es el que ha puesto Mar sobre la mesa es este, es que con 1.000 euros no eres buen autónomo".

El vídeo en cuestión que están criticando lo publicó Diego Varjak en su cuenta de TikTok (@dvarjak) el pasado 20 de febrero:

@dvarjak Tengo unos costes fijos de más 300€ (autónomos y gestoría), ha habido meses que no he cobrado un euro y lo he pagado igual, me deben casi 10.000€ de facturas de 2025 aun, no puedo más. A ver quién es el más tonto en los comentarios. ♬ original sound - Diego Varjak

"Me voy a arrepentir de hacer este vídeo, pero es que estoy calentito. Me llega una carta de Hacienda y me dicen que tengo que pagar 1.500 euros. Yo llamo a la gestoría y resulta que cuando me doy de alta de autónomo hace años, me dan una tarifa plana, que hay que estar agradecidos a Madrid porque sólo pagamos 90 euros al mes el primer año. Al terminar ese año y como yo no estaba llegando al salario mínimo, me prorrogan la tarifa plana. Es decir, yo seguí pagando otro año más la tarifa plana de 90 euros al mes", comienza diciendo el joven.

De esto se quejaba realmente Diego Varjak

"Hasta ahí todo perfecto, pero es que ahora me piden 1.500 euros porque resulta que yo ya he cobrado el SMI. Perfecto, pues que me pongan más impuestos. ¿Cuál es el problema? Que con los 1.500 euros que yo pago ahora y teniendo en cuenta los 90 euros que ya pagué, al final lo que gano se queda muy por debajo del SMI, ¿qué sentido tiene? Es decir, me das esa ayuda porque no llego al SMI y en el momento en el que llego al SMI me quitas todos los beneficios y me dejas por debajo del SMI", explica Diego.

Más adelante vemos como continúa desahogándose con críticas a todos los políticos y criticando el mal uso que se hace del dinero público. "Luego que si el sistema de bienestar y el otro día casi pincho una rueda por el nivel de boquetes que había en la carretera", entre otras críticas.

Es decir, lo que critica el joven no es que le cobren impuestos (de hecho, dice de forma explícita "perfecto, pues que me pongan más impuestos"), sino que le den una ayuda para luego reclamarle más dinero y dejarle en peor situación que antes, además de criticar que el dinero público no se gestione de la mejor manera.

Así pues, vemos que el clip sacado de contexto que utilizan en el programa no tiene nada que ver con el contenido real del vídeo y que las "grandes disertaciones" de los colaboradores sobre la importancia de los impuestos responden, en realidad, a un muñeco de paja.