Despedido un trabajador social en Barcelona que se iba a los bares en horario laboral

Un trabajador de un ayuntamiento de la provincia de Barcelona ha sido despedido después de que el consistorio lo sorprendiera faltando varias veces al trabajo mientras se encontraba en bares, o entrando y saliendo del centro sin justificación alguna, todo ello descubierto gracias a que la institución pública contrató a una detective para vigilar su comportamiento. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado el despido como procedente.

El empleado en cuestión llevaba desde el 2007 como trabajador social en el Ayuntamiento de la Llagosta. Su jornada semanal era de 35 horas semanales, con un salario bruto mensual de 1.476 euros. Según se cuenta en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (que se puede leer aquí), entre febrero y marzo de 2023, el trabajador atravesó un proceso de divorcio, que según él le generó una situación complicada a nivel personal. En marzo del mismo año se elaboró por parte del Ayuntamiento un informe de evaluación de riesgos psicosociales, aunque no se demostró que el divorcio tuviera relación directa con la conducta posterior del trabajador.

El Ayuntamiento contrató una detective para vigilarle

Fue a finales de marzo de 2023 cuando el Ayuntamiento sospechó que el trabajador no estaba cumpliendo con su horario laboral. El 31 de marzo se abrió un expediente de información reservada y se decidió contratar a una detective privada para hacer un seguimiento, que se llevó a cabo entre el 19 de abril y el 4 de mayo.

A través de esta investigación, se consideraron probados los siguientes hechos: Entre el 19 de abril y el 4 de mayo, el trabajador se ausentó de forma reiterada de su puesto de trabajo sin registrar correctamente las salidas en el sistema de control horario del Ayuntamiento.

Faltó al trabajo para irse a bares

En concreto:

No fichaba las salidas cuando abandonaba el Ayuntamiento.

En varios días estuvo muy poco tiempo dentro del Ayuntamiento (en algunos casos menos de 2 o 4 horas).

El 2 de mayo de 2023 pasó gran parte del tiempo en bares .

Realizaba múltiples entradas y salidas breves sin registrarlas .

El 28 de abril fichó "trabajo fuera del centro" aunque no acreditó el trabajo que realmente realizó.

El Ayuntamiento cuenta con un sistema de control horario obligatorio donde los trabajadores deben fichar al entrar, al salir y cada vez que se ausentan (por el motivo que sea). El trabajador en cuestión no utilizó este sistema en las ausencias imputadas, lo que generó la apariencia de que estaba trabajando cuando realmente no lo estaba haciendo.

El 8 de mayo de 2023, el trabajador inició una incapacidad temporal por enfermedad común que se prolongó hasta el 19 de junio del mismo año. El 29 de junio de 2023, el Ayuntamiento inició los trámites para abrir un expediente disciplinario contra él por dos faltas muy graves tipificadas en el Estatuto Básico del Empleado Público, como son el abandono del servicio y el notorio incumplimiento de las funciones esenciales de su puesto de trabajo. Así que, como medida cautelar, se le suspendió de forma temporal de sus funciones.

El trabajador culpó al divorcio de sus ausencias

El 7 de junio, el trabajador reconoció las ausencias, aunque atribuyó estas faltas a su situación personal derivada del divorcio. Unos meses después, presentó alegaciones en las que reiteró estas justificaciones y solicitó la activación de un protocolo por acoso laboral. El 17 de octubre, la comisión encargada de investigarlo concluyó que no existían indicios de acoso laboral. Nuevamente, entre el 10 de octubre de 2023 y el 22 de abril de 2024, el trabajador estuvo de baja por incapacidad temporal.

No fue hasta el 23 de abril de 2024 cuando el Ayuntamiento le notificó la carta de despido disciplinario con efectos inmediatos. Los hechos que se le imputaron fueron exclusivamente las ausencias y las simulaciones de presencia que se produjeron entre el 19 de abril y el 4 de mayo de 2023. Este despido fue declarado como procedente tanto por el Juzgado de lo Social nº1 de Granollers el 6 de marzo de 2025 como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado 5 de junio de este año.