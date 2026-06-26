El delirio climático inunda Países Bajos: ocho ciudades prohíben anunciar carne o coches

Si hay un país europeo donde, en los últimos años, se han aprobado leyes para prohibir la publicidad en espacios públicos de combustibles fósiles, coches de gasolina y diésel, vuelos o productos cárnicos, ese es Países Bajos. En este país del norte de Europa hay varias ciudades que se han dejado llevar por una preocupación climática excesiva y ya no se permite la publicidad en lugares públicos como paradas de autobús, vallas, etc.

En Libre Mercado contamos hace unas semanas que, desde el 1 de mayo de 2026, ya no se puede anunciar carne, coches de combustión, vuelos ni cruceros en los espacios públicos. De esta forma, la capital holandesa se une a la lista de ciudades neerlandesas que ya han prohibido este tipo de publicidad, como Haarlem, La Haya, Utrecht, Delft, Leiden, Bloemendaal y Nimega. A continuación, te detallamos en qué consisten las prohibiciones en cada una de ellas.

La primera ciudad en anunciar esta ola prohibicionista fue Haarlem, de unos 160.000 habitantes y a sólo 20 km al oeste de Ámsterdam. En el año 2022 se anunció que quedaba prohibida la publicidad en espacios públicos de carne de ganadería industrial, combustibles fósiles, vuelos de ocio y pescado. Aunque fue anunciada en el año 2022, no pudo entrar en vigor hasta 2024, fecha en que expiraban los contratos publicitarios ya firmados.

Prohibido anunciar carne o coches en público

Utrecht es otra de las grandes ciudades que también han introducido prohibiciones a la publicidad en espacios públicos de este tipo de productos. La cuarta ciudad en número de población (423.526 habitantes aproximadamente) aprobó en el año 2023 la prohibición de publicidad de productos cárnicos en espacios publicitarios municipales, aunque sólo en los que son propiedad del Ayuntamiento (unas 850 estructuras). Esta normativa se unía a la ya anterior prohibición de anunciar combustibles fósiles para la gasolina, los automóviles y los vuelos.

Bloemendaal, un municipio de unos 23.558 habitantes también ha prohibido los anuncios en espacios públicos de carne, productos lácteos y productos que requieren combustibles fósiles. Nimega, una ciudad de unos 163.287 habitantes prohibió en el año 2025 la publicidad en espacios públicos controlados por el Ayuntamiento de productos cárnicos, lácteos, combustibles fósiles, coches de gasolina/diésel e híbridos, vuelos y cruceros.

Grandes ciudades como Utrecht o La Haya se unen

En La Haya, la tercera ciudad más poblada del país con casi 900.000 habitantes entró en vigor en enero de 2025 una ley que prohibía la publicidad de combustibles fósiles, coches de gasolina/diésel e híbridos, vuelos y cruceros.

En Delft, de unos 110.174 habitantes, también se prohibió en 2025 la publicidad de combustibles fósiles, vuelos, cruceros, coches de gasolina y diésel. Por último, en Leiden, de unos 282.034 habitantes, también se aprobó en 2025 una ordenanza que prohibía la publicidad en espacios públicos de combustibles fósiles, vuelos, cruceros y coches de gasolina y diésel.

De esta forma, comprobamos que no son pocas las ciudades y grandes ciudades de Países Bajos donde ya no se puede anunciar de forma pública ciertos productos como los ya mencionados, siendo medidas que generan rechazo por parte de la población al considerarse "paternalistas".