Con el Mundial de Fútbol 2026 en pleno desarrollo y las selecciones participantes luchando por pasar de fase, ha despertado nuevamente la fiebre por las colecciones de cromos. De hecho, como hemos explicado en Libertad Digital, la alta demanda por estos objetos de colección ha logrado vaciar los quioscos y agotar la tienda online de Panini, la empresa encargada de editar algunas de las colecciones de cromos más populares.

En consecuencia, la editorial de estas colecciones de cromos publicó un comunicado en el que detalla cómo, debido a algunos retrasos en la producción y la distribución del producto, la empresa se había visto obligada a anunciar nuevas fechas de lanzamientos de productos. Así las cosas, esta fiebre por los cromos del Mundial 2026 se ha trasladado a las plataformas de venta de segunda mano, donde se ofrecen cajas de cromos y álbumes a precios desorbitados.

Fiebre por los cromos en Wallapop

Una de las plataformas de venta de segunda mano más populares es Wallapop. Por ello, el mercado existente en dicha plataforma no iba a escapar de la fiebre por los cromos del Mundial. De hecho, los precios que podemos encontrar en Wallapop para hacerse con cajas de cromos y ejemplares del álbum de la actual edición del Mundial escalan a cifras desorbitadas.

Con una simple búsqueda de estos productos a través de la popular plataforma de venta de segunda mano, podemos encontrar cajas de 100 sobres de cromos por 160 euros. "Lote de 100 sobres de cromos de Panini para el Mundial de Fútbol 2026", se detalla en la descripción del producto, donde se asegura que son "perfectos para coleccionistas".

Wallapop

Del mismo modo, otras personas ofrecen varias cajas de cromos al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos encontrar ofertas de tres cajas de cromos, que permanecen aún selladas, por 270 euros.

Wallapop

También hay ofertas de cajas de 50 sobres de la versión estadounidense de la colección de cromos por 400 euros.

Wallapop

Precisamente, Panini ha desarrollado ediciones especiales de la colección de cromos que, dada su exclusividad, se venden a un precio mayor. Así, podemos encontrar anuncios de venta de una caja especial para coleccionistas que contiene 143 sobres, por un precio total de 419 euros.

Wallapop

Pero los precios de venta que encontramos en Wallapop pueden ser incluso más altos. Así, algunos usuarios ofertan el álbum completo por 1.200 euros.

Wallapop

De este modo, se muestra una vez cómo los espectáculos deportivos, como es el caso del Mundial de fútbol, atraen una gran atención a nivel mundial y generan un gran interés, algo que pueden aprovechar las empresas para vender todo tipo de productos relacionados. Sin embargo, también puede suponer una oportunidad para los particulares de aprovechar el tirón y revender estos productos, sobre todo en momentos de escasez y elevada demanda.