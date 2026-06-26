Gustavo Martínez alerta sobre el control monetario: "El euro digital es un corralito permanente"

El Parlamento Europeo ha dado luz verde, con 43 votos a favor frente a 14 en contra, al paquete legislativo del euro digital. Bruselas lo vende como un avance hacia "más opciones de pago" y "libertad de elección". La realidad es bastante más incómoda: la Unión Europea se dispone a poner en marcha la mayor herramienta de control financiero centralizado de su historia, y lo hace con el eufemismo de la modernización tecnológica.

El eurodiputado Fernando Navarrete insiste en que "el efectivo seguirá existiendo". Conviene recordar que esa misma garantía se ha repetido durante años mientras, en paralelo, se endurecían los límites a los pagos en metálico y se multiplicaban las trabas burocráticas para usarlo. Que el BCE diga que el efectivo no desaparecerá no es una garantía: es una promesa política, revocable como todas, y la historia reciente del organismo no invita precisamente al optimismo sobre sus intenciones de "transformación" del sistema financiero.

El problema de fondo no es tecnológico, es de poder. Un euro digital emitido y gestionado por el BCE implica, por primera vez, una relación directa entre el banco central y el ciudadano, sin la intermediación de la banca privada que hoy actúa como un filtro frente al poder político. Eso abre la puerta, lo reconozcan o no sus promotores, a la trazabilidad total de las transacciones, a la posibilidad técnica de limitar usos o importes, y a una dependencia tecnológica que pone en manos de Fráncfort algo que hasta ahora era simplemente nuestro: el dinero en el bolsillo. Que hoy no se vaya a usar para eso no significa que la infraestructura no quede ahí, lista para cuando a alguien le convenga.

A esto se suma la sangría de recursos: 1.300 millones de euros hasta la primera emisión y 320 millones de gasto operativo anual desde 2029, según las propias previsiones del BCE. Una factura billonaria para resolver un problema que, en realidad, no existe: los europeos ya disponen de decenas de medios de pago digitales privados, eficientes y competitivos. El euro digital no llega para cubrir una carencia del mercado, sino para que el sector público se reserve un papel en un terreno que funciona razonablemente bien sin él.

Que Pedro Sánchez sea uno de los más entusiastas en pedir que se acelere su llegada debería, de por sí, encender alguna alarma. Los Gobiernos que más incómodos se sienten con el dinero en efectivo suelen ser los mismos que aspiran a mayor control sobre sus ciudadanos. La votación definitiva llegará en julio. Antes de aplaudir la "modernización" del dinero europeo, convendría preguntarse a quién beneficia realmente perder el anonimato de un billete.