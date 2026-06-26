Indignación entre los asesores fiscales por la falta de transparencia en el uso que hace Hacienda de la inteligencia artificial (IA) para fiscalizar a los contribuyentes.

A pocos día para que finalice la campaña de la Renta de 2025, la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha emitido un comunicado en el que denuncia que el Gobierno ha introducido una disposición de tapadillo en el proyecto de la "Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial" para evitar que se conozcan las prácticas que lleva a cabo la Agencia Tributaria (AEAT) con la IA. Este proyecto de ley fue publicado el pasado 12 de junio en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y actualmente está en fase de aprobación parlamentaria.

La modificación por parte del ejecutivo de Pedro Sánchez que denuncia Aedaf se produce a través de la Ley General Tributaria. "La disposición final primera modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria", con el objetivo de "reforzar el carácter reservado de los sistemas automatizados, algorítmicos y de inteligencia artificial utilizados en la prevención y control del fraude tributario", reza el texto. El Gobierno lo redactó del siguiente modo, lo que ha hecho saltar las alarmas de Aedaf:

1. La Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de Control Tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen. 2. Tendrán igualmente carácter reservado los planes parciales de control o inspección, los medios informáticos de tratamiento de información, los sistemas de selección de obligados tributarios, y cualesquiera sistemas automatizados, algorítmicos, analíticos o de inteligencia artificial utilizados para la prevención y control del fraude tributario, en la medida en que su conocimiento pueda comprometer la eficacia de las actuaciones de aplicación de los tributos o facilitar su elusión. 3. La información a que se refiere el apartado anterior no será objeto de publicidad, comunicación o acceso público, ni se pondrá de manifiesto a los obligados tributarios ni a órganos ajenos a la aplicación de los tributos. 4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la publicación de información general, agregada o descriptiva que no comprometa la eficacia de las actuaciones de aplicación de los tributos.

"A última hora"

Esta asociación de profesionales considera "inadmisible que, dentro de una ley orgánica que está llamada a velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, se introduzca a última hora una enmienda que sortea los dictámenes de órganos consultivos como la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial", y que, para más inri, hace referencia a la Agencia Tributaria.

Aedaf afirma en su documento estar plenamente de acuerdo con "la necesidad de abrazar la modernización tecnológica y la indudable utilidad de los medios informáticos de tratamiento de información en la mejora de la eficiencia administrativa y la lucha contra el fraude fiscal". Sin embargo, "mientras el proyecto impone un exhaustivo régimen de cumplimiento y sanciones al sector privado, consagra simultáneamente un régimen de opacidad, inmunidad y excepcionalidad injustificada para la Administración Pública y, de forma muy particular, para la Administración Tributaria".

El fisco se rearma con las nuevas tecnologías

Como venimos publicando en Libre Mercado, en los últimos años, el fisco está desplegando todo tipo de herramientas para endurecer los controles sobre los contribuyentes y lograr así esos altos niveles de recaudación. La digitalización, el big data, el cruce de datos o el uso intensivo de información bancaria y comercial son algunos de ellos.

Uno de los ejemplos más inquietantes de los avances del fisco en la persecución al contribuyente es el expediente de contratación público 23840010600 del año 2023, a través del que Hacienda estaría creando avatares falsos para espiar a algunos contribuyentes en sus redes sociales.

En este sentido, los asesores fiscales consideran que "bajo el legítimo pretexto de la prevención del fraude y la eficacia del sistema, se pretende instituir un blindaje cuasi absoluto de las administraciones tributarias, lo que podría expulsar de facto a jueces y tribunales de su potestad de control y abocar al ciudadano a la más absoluta indefensión material".

Así, mientras que la norma persigue establecer un marco que promueva la adopción de una inteligencia artificial (IA) "fiable, ética y centrada en el ser humano y que vele por sus derechos fundamentales, tal y como exige la Unión Europea en su Reglamento de Inteligencia Artificial 2024/1689". Hacienda no estaría dando ejemplo.

A juicio de Aedaf, "fomentar una falsa apariencia de transparencia choca frontalmente con los objetivos de gobernanza de ese reglamento". En su opinión, esta "falta de transparencia" podría vulnerar los derechos más fundamentales de los contribuyentes, como "el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad y a la protección de datos, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a un juicio justo". Por todo ello, Aedaf ha enviado una propuesta de enmiendas a las cuatro modificaciones a todos los grupos parlamentarios para su examen y consideración.