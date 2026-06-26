No es oro todo lo que reluce: la cara B de las casas a 1 euro que se venden en Italia

España no es el único país de Europa donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado. Esto es algo que también ocurre en Italia, donde recientemente la Cámara de Comercio de Bolonia ha lanzado un programa de un millón de euros para subvencionar a jóvenes recién graduados para que puedan hacer frente al alquiler en la ciudad italiana y tratar así de retener el joven talento, tal y como ya contamos aquí.

Sin embargo, esto no es lo único que se está promoviendo en el país mediterráneo, ya que desde hace varios años se vienen desarrollando diversas iniciativas que consisten en vender casas por tan solo un euro. El caso más reciente es el del municipio de Norma (en el Lacio), que se ha sumado a este proyecto. El objetivo de esta iniciativa es "recuperar viviendas abandonadas en el centro histórico y revitalizar la zona mediante nuevas oportunidades de inversión, turismo y desarrollo residencial".

Según su alcalde, Andrea Dell’Omo, "el objetivo es promover la recuperación de viviendas actualmente en desuso, combatir el abandono y fomentar la regeneración urbana que respete la identidad de nuestro centro histórico".

Esta es una cuestión sobre la que ya hemos hablado en este medio en otros artículos publicados en los últimos años. Dado que cada vez más municipios se han unido a este proyecto (siendo ya 77 municipios según el Ministerio de Cultura), es necesario explicar también la 'cara B' de las famosas casas a un euro.

Casas a 1 euro... pero con condiciones

Como ya hemos dicho, adquirir una de estas casas cuesta tan solo un euro, aunque conlleva una serie de condiciones, a saber:

Presentar un proyecto de recuperación de la vivienda.

de la vivienda. Comprometerse con la reestructuración de la propiedad .

Depositar una fianza como garantía de las obras.

Cumplir con las restricciones urbanísticas y arquitectónicas.

El incumplimiento de estos compromisos podría derivar en sanciones o en la pérdida de las garantías previstas por el programa. La mencionada garantía consistiría en una póliza cuyo importe podría situarse entre los 1.000 y los 5.000 euros, que se devolverían una vez que las obras hayan sido completadas.

De acuerdo con esta web especializada en la cuestión, la presentación del proyecto de renovación se deberá hacer dentro de los 6 meses posteriores a la compra de la vivienda. El inicio de las obras deberá ser dentro de los 12 meses siguientes a la concesión de todos los permisos. Y, finalmente, la renovación del inmueble deberá hacerse en un plazo de 3 años.

Un argentino cuenta su experiencia

Este proyecto ha provocado que personas de todas partes del mundo se interesen por estas casas y que muchos den el paso de comprarlas. Es el caso de este argentino, que cuenta su experiencia y detalla todo el proceso, desde la compra de la casa hasta que se puede vivir en ella.

En el vídeo se explica que no es oro todo lo que reluce y que, aunque la compra de la casa cuesta solo un euro, para obtener todos los permisos necesarios para realizar las reformas ya se han gastado 10.000 euros. Sobre el coste de la reforma, no se detalla cuánto ha costado, ya que en el vídeo se indica que aún no han comenzado las obras.

"Puede requerir una inversión mínima de 100.000 euros en reformas"

No obstante, una pareja de argentinos que vive en un pueblo de Calabria donde se venden casas a un euro (al sur de Italia) contó para Infobae que "comprar una casa en esas condiciones puede requerir una inversión mínima de 100.000 euros para ser renovada. Además de que entre trámites administrativos, proyectos de obra, permisos municipales y, en muchos casos, depósitos de garantía que pueden alcanzar entre 5.000 y 10.000 euros".

Precisamente en Calabria hay actualmente un total de 7 municipios que venden casas a un euro, lo que la convierte en una de las regiones donde más se venden, junto con Sicilia (30 municipios) y Cerdeña (6 municipios). En la gran mayoría de los casos se trata de pequeñas localidades con menos de 3.000 habitantes.

Así pues, parece que son cada vez más los pequeños pueblos en Italia los que optan por vender casas a un euro tratando así de luchar contra la despoblación y buscando rehabilitar viviendas en desuso, algo que parece estar funcionando ya que son más de 70 los municipios que se han adherido a este tipo de programas desde el año 2009, aunque no por ello todo es un camino de rosas para quien decida lanzarse a la aventura, ya que también tiene sus aspectos negativos.