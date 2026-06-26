La desaparición del tapón de corcho pone en jaque al sector del alcornoque en España

Durante décadas, descorchar una botella de vino significaba extraer un tapón de corcho. Pero ya no es así. Los tapones sintéticos y de rosca ganan terreno y están pasando factura a uno de los sectores más desconocidos y emblemáticos del campo español: el del corcho.

La campaña para extraer la corteza del alcornoque acaba de arrancar en Andalucía con buenas noticias para las cuadrillas. El corcho se está desprendiendo con facilidad del árbol gracias a las condiciones meteorológicas de este año, lo que facilita el trabajo y reduce el riesgo de dañar los árboles. Pero la cara amable de la campaña contrasta con la preocupación que existe entre los productores por la caída de los precios.

Según ha advertido Asaja Córdoba, el corcho se está pagando esta temporada entre 60 y 80 euros por quintal (entre 0,60 y 0,80 euros/kg), una cifra inferior a la de campañas anteriores. Detrás de este descenso está, en buena medida, la pérdida de demanda de la industria del vino, donde cada vez es más habitual encontrar botellas cerradas con tapones de polietileno o de rosca.

Un corcho más fino

Extracción de una plancha de corcho de un alcornoque.

A ese problema de falta de demanda se suma otro mucho más difícil de resolver: la sequía. Aunque las abundantes lluvias registradas este año han mejorado algo la situación de los montes, el corcho que ahora se está extrayendo comenzó a formarse hace casi una década, durante los años de mayor estrés hídrico.

El resultado es que en muchas explotaciones los productores se están encontrando con un corcho más fino de lo habitual y con un grosor insuficiente para alcanzar la calidad que demanda el mercado.

Ante esta situación, numerosos propietarios han optado por retrasar un año la saca del corcho. En lugar de respetar el ciclo habitual de nueve años, esperarán diez para permitir que la corteza gane espesor y, con ello, mejorar su valor comercial.

Se trata de una decisión importante, ya que el descorche no puede realizarse cuando el propietario quiera. El alcornoque necesita entre nueve y diez años para regenerar completamente su corteza, de modo que una mala campaña puede condicionar los ingresos de la explotación durante mucho tiempo.

Un trabajo que sigue haciéndose casi a mano

La extracción del corcho continúa siendo uno de los trabajos más tradicionales del campo español. El proceso comienza con el denominado rajado, aprovechando las líneas naturales de la corteza para separar grandes planchas de corcho del tronco mediante técnicas manuales que evitan dañar el árbol. A diferencia de otras explotaciones forestales, el alcornoque no se tala. Solo se retira su corteza, que vuelve a crecer con el paso de los años.

En la provincia de Córdoba se producen cada año alrededor de 2.700 toneladas de corcho, procedentes principalmente de los alcornocales de Sierra Morena. La actividad genera unos 1.400 jornales directos, convirtiéndose en una fuente de empleo fundamental para numerosas zonas rurales, según las cifras facilitadas por Asaja.