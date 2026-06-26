Las telecos piden a Bruselas una normativa que impulse inversión y priorice la conectividad en la agenda digital

Las grandes telecos europeas y las asociaciones del sector han intensificado sus peticiones a Bruselas para que la nueva agenda digital europea incorpore reglas más simples, armonizadas y favorables a la inversión en redes. El sector considera que la conectividad debe ocupar un lugar central en la política digital de la UE, al ser la base sobre la que se apoyan la inteligencia artificial, el cloud, el edge, la ciberseguridad y los servicios digitales avanzados.

El 16 de junio de 2026, Connect Europe y UNI Europa difundieron una declaración conjunta en la que solicitaron una Digital Networks Act más ambiciosa para reforzar el ecosistema europeo de conectividad. En ese documento señalaron que el Capex europeo en telecomunicaciones cayó de 65.800 millones de euros en 2023 a 64.600 millones en 2024, y defendieron que la norma debe crear condiciones para desbloquear inversión, avanzar hacia un mercado único de conectividad y reforzar innovación, crecimiento y empleo de calidad.

La GSMA también ha cuantificado la dimensión del reto inversor. En mayo de 2026, la asociación estimó que Europa necesitará 475.000 millones de euros para completar su transición 5G y recuperar liderazgo digital, con una brecha aproximada de 205.000 millones respecto a los fondos que se prevé que estén disponibles para los operadores. Según ese análisis, los operadores asumen actualmente el 85% de la inversión en infraestructura de red.

La demanda coincide con la tramitación de la Digital Networks Act (DNA), propuesta por la Comisión Europea el 21 de enero de 2026 para modernizar, simplificar y armonizar el marco legal de conectividad en la Unión Europea. Bruselas plantea esta reforma como una vía para impulsar la innovación y la inversión en infraestructuras digitales avanzadas y resilientes.

La Comisión Europea reconoce, además, que el sector europeo sigue fragmentado en 27 mercados nacionales y que los operadores afrontan barreras para operar de forma transfronteriza y ganar escala, lo que limita su capacidad para invertir, innovar y competir con actores globales. La DNA busca responder a ese diagnóstico con un marco más armonizado, reducción de cargas administrativas y medidas para facilitar servicios paneuropeos y despliegue de redes avanzadas.

El Consejo de Telecomunicaciones de la UE del pasado 9 de junio revisó un informe de progreso sobre la DNA. Tras la reunión, el Consejo indicó que la propuesta busca apoyar el desarrollo de una infraestructura digital "robusta, rápida, segura y de vanguardia", así como facilitar la actividad transfronteriza e incentivar a los actores del mercado a innovar e invertir en conectividad avanzada.

Telefónica ha situado este debate en el marco de la autonomía estratégica europea. El presidente de la compañía, Marc Murtra, defendió recientemente en el Círculo de Economía que Europa debe acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas propias en ámbitos como la energía, las infraestructuras digitales, los semiconductores y la inteligencia artificial. En esa misma intervención, afirmó que Europa está en una "era de escala" y que, si quiere desarrollar tecnología propia, necesita construir esa escala.

La compañía también ha vinculado las infraestructuras digitales con el despliegue de la inteligencia artificial y con la capacidad europea para desarrollar tecnologías propias en sectores estratégicos. En esa línea, Telefónica ha defendido que el desarrollo de redes, conectividad e innovación tecnológica son pilares esenciales para avanzar hacia una IA europea soberana, competitiva y alineada con los valores del continente.

Con este contexto, la tramitación de la DNA se ha convertido en uno de los principales puntos de atención del sector europeo de telecomunicaciones. Las telecos y sus asociaciones piden que la reforma no se limite a ordenar el marco normativo, sino que sirva para generar condiciones de inversión, escala y despliegue suficientes para sostener las redes sobre las que se apoyarán la IA, el cloud, el edge, la ciberseguridad y los servicios digitales avanzados.