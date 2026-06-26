Milei carga en Madrid contra la corrupción del PSOE y reivindica los valores del capitalismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, visitó Madrid para recibir la Medalla al Mérito de la Universidad San Pablo CEU e inaugurar los Cursos de Verano de dicho centro. Durante su intervención, el dirigente del país del Cono Sur reivindicó "lo difícil que es gobernar sentado en una silla eléctrica", lidiando "con todo tipo de restricciones" que dificultan significativamente la tarea de gobierno.

"Si uno no tiene principios ni valores, puede salir ganando en términos de poder, pero ¿acaso eso es ganar? La filosofía griega ya nos planteaba muchos dilemas en los cuales una y otra vez se nos recalca la importancia de actuar desde la moral, porque solamente de esa forma estaremos venciendo de manera justa y recta", defendió. "Esos principios hay que reivindicarlos ante el mal, que siempre se enmascara para acecharnos. Por eso importa la rectitud, la puesta en práctica de ideas y valores rectos", señaló a renglón seguido. Desarrollando su mirada, enarboló "el derecho a la vida, la libertad y la propiedad" y recalcó que "las leyes pueden ser legales, pero ilegítimas, de ahí lo importante que es asegurar que la realidad positiva del derecho sea siempre coherente con el derecho natural".

Partiendo de ese modelo de "gobernar basado en principios morales", Milei reclamó "la prioridad de tomar decisiones que aseguren la eficiencia económica, asumiendo la realidad por encima de cualquier construcción teórica y abstenerse de regular e intervenir de forma que mate el crecimiento económico. Miren Europa, perdonen que se lo diga tan directamente, pero si aquí no hay crecimiento es porque están atosigados por la regulación. Y si digo esto es porque Argentina estaba en esa situación cuando llegué a la presidencia, por eso hemos eliminado 16.000 disposiciones en dos años". El político liberal planteó la importancia de "huir de modelos teóricos que toman decisiones pensando que la realidad está equivocada, es arrogante hacerlo y conduce al desastre".

Rescatando los trabajos de Jesús Huerta de Soto, el Premio Juan de Mariana defendió que "en el altar de la eficiencia no se puede sacrificar la justicia. Un sistema que funciona de forma coherente toma la eficiencia económica del mercado, pero la desarrolla de la mano del sentido de justicia, de los valores judeocristianos. Esa es la gran aportación de Occidente, lo que sacó al hombre de su condición natural, que siempre fue la pobreza. Y de esa miseria se sale en base a los valores judeocristianos, se sale en base a esos principios milenarios. Por eso digo que el capitalismo es la divina maquinaria del paraíso. Los seres humanos fuimos expulsados del paraíso, eso nos fue negado. ¿Qué era el paraíso? Allí se trabajaba, pero las dotaciones eran infinitas, el conocimiento era inagotable. Se trabajaba sin sudar, se aprendía sin esfuerzo. Eso es lo que perdimos: 'ganarás el pan con el sudor de tu frente'. Pero el Creador no nos dejó solos, nos ayudó con las tablas de la ley, que son las que nos acercan al progreso, al mejor estado que podemos llegar a alcanzar en la Tierra. En esos valores se avanza, en el pensamiento satánico de los marxistas, basado en la envidia y el odio, se asienta el modelo opuesto, que trae pobreza y muerte, por eso esa idea estúpida mató a 150 millones de personas".

En clara alusión a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, defendió que "hay políticos con las manos muy porosas, algunos resulta que tienen 1,4 millones de euros, otros permitiendo que al calor de su gobierno su mujer haga negocios... ¿Por qué los votan? Porque plantean la aberrante justicia social, que siempre empobrece a medio y largo plazo, pero puede dar votos a corto. Argentina siguió ese camino y por eso pasó de ser un país rico a uno pobre".

"Nosotros asumimos el gobierno con una inflación que iba camino al 15.000%, con un déficit público abultadísimo que consolidado llegaba al 15% del PIB... La masa monetaria estaba a punto de multiplicarse por quince, teníamos que tomar medidas para evitar la monstruosidad que estaba a punto de estallar. Históricamente, estos episodios se han hecho mediante expropiaciones, quitas, impagos... Pero si yo hablo de gobernar desde los principios, no iba a combatirlo así. Entonces nos pusimos manos a la obra y me rodeé de un gran equipo".

"Había que acabar con el déficit. Cualquier político hubiese subido los impuestos y buscado otras formas de emitir deuda, de modo que nada de eso era una opción. La única salida era bajar el gasto, que redujimos un 30% en términos reales. No solamente no se dio la gran depresión económica que avanzaban algunos, sino que nuestra economía crece al 5% anual, frente al 1% de los cien años anteriores. ¿Y los pobres? El 57% era la tasa de incidencia de la miseria, hoy ya ha bajado al 28%, de modo que 14 millones de argentinos han dejado de ser pobres. La indigencia ha caído en dos tercios y, entre los niños, la pobreza infantil se ha hundido".

"El ajuste ha hecho que la inflación pase a moverse del 25% al 30%. Nos íbamos al 15.000%, repito, y ahora estamos en tasas mucho menores. Eso demuestra que el sendero de los principios judeocristianos es uno de eficiencia, como bien dijo Huerta de Soto. Por eso estamos haciendo a Argentina grande de nuevo, y ojalá las Fuerzas del Cielo nos sigan acompañando, que es lo mismo que deseo para España", cerró el presidente, antes de gritar alegre "¡Viva la Libertad, carajo!".