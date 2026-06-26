Por qué los pisos vacíos no solucionarán el problema de la vivienda: casi la mitad está en la España despoblada

El principal síntoma de la crisis de la vivienda en España reside en el precio de los inmuebles, que en los últimos años se ha disparado de forma extraordinaria y se acerca a los niveles de la burbuja de 2007. La diferencia con lo que sucedió hace dos décadas es que, en este caso, la razón que explica el incremento de los precios no es la especulación con estos activos –derivada en última instancia de la política monetaria expansiva–, sino la escasez de oferta.

Por tanto, esta tendencia responde a las características propias del mercado inmobiliario español y las regulaciones y normativas que afectan a este sector. En este sentido, en Libre Mercado hemos explicado en numerosas ocasiones por qué, en el fondo, la solución fundamental para la crisis del mercado de la vivienda pasa por incrementar la oferta, liberalizar el suelo y reducir las cargas burocráticas que lastran la actividad promotora y la construcción.

En cambio, desde la izquierda política y mediática se apuesta, como siempre, por una mayor regulación y control por parte de las autoridades públicas, incluidos controles de precios. No obstante, el problema es que este relato no se compadece con la realidad del mercado inmobiliario y la situación del parque de viviendas en España. Así se detalla en el informe Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones, publicado este martes por el Observatorio del Alquiler.

Viviendas vacías, despoblación y demografía

Con el fin de justificar el intervencionismo del Gobierno en materia de vivienda, desde la izquierda política y mediática se insiste en señalar diferentes factores para explicar la actual crisis del mercado inmobiliario —que, en realidad, no son sino chivos expiatorios–. Al respecto, se denuncia la supuesta influencia de la especulación de los propietarios de las viviendas o los pisos turísticos sobre los precios de mercado.

No obstante, uno de los principales mantras de la izquierda al respecto es el que afirma que existe un gran número de viviendas vacías que, desde el Gobierno, se podrían poner a disposición de la población para paliar la crisis inmobiliaria. El problema es que, siendo esto cierto, existe una letra pequeña que se obvia desde la izquierda e impide la puesta en marcha de este tipo de iniciativas.

Precisamente, en su informe Poblaciones en peligro: acceso a la vivienda y pérdida de dotaciones, el Observatorio del Alquiler detalla que España acumula 3,8 millones de viviendas sin uso. Ahora bien, como subraya en su estudio este organismo, casi la mitad de ellas en municipios de menos de 10.000 habitantes donde el número de centros de salud, oficinas postales y escuelas no para de descender.

En este sentido, de acuerdo con el Observatorio del Alquiler, la despoblación y la demografía son dos elementos que afectan directamente al mercado de la vivienda. Al respecto, el organismo explica que "la despoblación y la crisis de acceso a la vivienda no son problemas independientes, sino dos manifestaciones de un mismo desequilibrio territorial". De este modo, el informe incide en que "donde la población se concentra, la vivienda escasea y los precios se disparan; donde la población desaparece, la vivienda pierde valor, uso y mercado".

Asimismo, el Observatorio del Alquiler explica que "a esta dinámica poblacional se suma un segundo proceso, estrechamente vinculado al primero: la progresiva pérdida de servicios públicos básicos —educación, sanidad, transporte, banca, administración— en los municipios de menor tamaño". Por ello, el organismo asegura que "la reducción del número de usuarios por debajo de los umbrales de viabilidad económica obliga a las administraciones a elegir entre subvencionar servicios deficitarios o concentrarlos en cabeceras de comarca, lo que a su vez deteriora la calidad de vida local y alimenta nuevas salidas de población".

Así las cosas, el informe hace referencia a un "círculo vicioso" que se alimenta a sí mismo e impulsa al alza los precios de las viviendas y, con ello, agrava la crisis del mercado inmobiliario. "Menos población, menos servicios; menos servicios, menos atractivo residencial; menos atractivo residencial, más despoblación", resume el organismo.

En cualquier caso, cabe destacar, como constata el informe, que existe una estrecha relación entre las zonas que pierden población y aquellas que la ganan. "No se puede hablar únicamente de pérdida de población rural, pues se trata de un modelo territorial desequilibrado", subraya el Observatorio del Alquiler, que enfatiza cómo "ciertas áreas ejercen el papel de emisoras constantes de población, mientras que otras tienen el funcionamiento contrario, se convierten en polos de atracción laboral, económica y de servicios".

Impacto sobre el alquiler

Con todo, de acuerdo con el Observatorio del Alquiler, la crisis demográfica y poblacional de España tiene un impacto directo en el mercado inmobiliario. Según el informe publicado por este organismo, "la pérdida de servicios contribuye a una disminución de la demanda de vivienda, especialmente entre los hogares jóvenes y las familias con hijos", al mismo tiempo que "una menor demanda residencial puede traducirse en un aumento de las viviendas vacías, una reducción de la actividad del mercado inmobiliario y una menor capacidad de revalorización de los inmuebles".

Al respecto, el organismo explica que "la mayor percepción de riesgo económico, la baja rentabilidad, las limitaciones en los tipos de alquiler y la escasa efectividad de incentivos fiscales repercuten directamente sobre el mercado del alquiler, reduciendo la oferta, aumentando los precios y limitando accesos, lo que conlleva un deterioro de la dinámica poblacional y respectivas implicaciones económicas y sociales".