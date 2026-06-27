¿Jubilaciones a los 70?: por qué debemos tomar nota de la reforma de las pensiones en Alemania

No, los alemanes no se van a jubilar a los 70 años. Ni nosotros, por ahora, tampoco.

Es cierto que esta semana ha habido muchas noticias que mezclaban en su titular Alemania, pensiones y las temidas siete décadas. Pero no nos asustemos: en cuanto uno rasca un poco en el detalle, lo que aparece es que esa es una cifra de un informe que un grupo de expertos ha entregado al Gobierno germano para una reforma de las pensiones. Y sí, en esa reforma se plantea un mecanismo de ajuste automático de la edad de jubilación, que irá subiendo a partir de 2031 en función de cómo lo haga la esperanza de vida. Pero lo de los 70 años calculan comenzaría a aplicarse en 2092; y eso si el resto de condiciones se mantienen igual. Vamos, que ni siquiera esos niños de 3-4 años a los que en teoría les afecta deberían estar especialmente preocupados.

Pensar ahora en cómo será la vida en 2092 se antoja un tanto absurdo. Imaginen que alguien hubiera hecho lo mismo en 1960 (misma distancia, pero hacia atrás). Probablemente no habría acertado ni una. Las previsiones, los planes, los proyectos se habrían ido cayendo mientras el futuro nos sorprendía.

Por eso, lo de los 70 años no deja de ser un titular llamativo y poco más. Con pocas probabilidades de que se aplique (a lo mejor en ese momento ya ni siquiera existe el concepto de jubilación); y, si lo hace, será en una sociedad muy diferente a la actual. Pero caeríamos en un error si ignorásemos el cuerpo de la noticia. Los detalles que se esconden tras la cifra. Porque el hecho de que en Alemania se estén planteando una reforma integral de su sistema de pensiones (y eso parece que sí va a salir adelante) es muy importante para el resto de países de la Eurozona y a pocos se les señalará con más intensidad que a España.

Los cambios

¿Cuáles son los cambios más importantes propuestos por la comisión encargada por el Gobierno alemán de hacer el informe? El primero, crear un pilar de capitalización, a la sueca, para que todos los trabajadores dediquen un pequeño porcentaje de su sueldo a un sistema de ahorro privado e individual (aunque encuadrado en el sistema público). Nada muy nuevo. Es razonable y lo que proponen casi todos los expertos: que el sistema de reparto se complemente con ahorro real. Apenas hay ninguna reforma de las acometidas en los últimos años que no haya introducido esta pata del ahorro individual; ya sea con incentivos para cada individuo-familia o, de forma más habitual, con planes de empleo. Eso sí, como siempre, hay que advertir: puede ser una buena idea, pero supone un coste extra para empresas y trabajadores. Ese ahorro saldrá o de una cotización extra o de un recorte en el sueldo neto.

La segunda novedad es la que tiene que ver con la edad de jubilación. En Alemania, el paso a los 67 años como edad legal se completará en 2031. Pues bien, a partir de ese momento, la edad de acceso a la jubilación irá creciendo según lo haga la esperanza de vida. Aquí también resuenan ecos de lo que se hizo en Suecia con las cuentas nocionales, aunque parece que no se va a llegar a implantar este sistema por completo.

¿Y España? ¿Nos afectan estos cambios? Pues, como apuntaremos en el siguiente epígrafe, sí, nos afectan porque somos miembros de la Eurozona y eso implica algunas obligaciones. Pero, además, porque parecen dos temas en los que no debería haber demasiada polémica. En nuestro país, con las pensiones, todo es posible. El nivel de demagogia siempre puede subir un poco más. Pero, incluso así, se ha complicado imaginar un escenario en el que Bruselas presione para aprobar dos medidas similares y un Gobierno español se cierre en banda. Especialmente si ese escenario se produce en un momento de una pequeña crisis-recesión. Hace unas semanas, ya advertíamos de que el principal ajuste en pensiones

llegará por la edad de jubilación. Las noticias desde Berlín sólo confirman esa intuición.

Las claves

Llegados a este punto, habrá quien piense que no es obligatorio que nos copiemos. Que no todos los países de la UE tienen la misma legislación laboral o tipos iguales en el IRPF. Eso es cierto, pero también lo es que compartir moneda impone ciertas obligaciones, sobre todo de carácter fiscal-presupuestario. Y nada hay más importante en este aspecto que el gasto en pensiones públicas.

- Lo que implica la Eurozona. ¿En qué se sostiene una moneda como el euro? Pues, simplificando mucho, podríamos decir que en la capacidad productiva de los países de la Eurozona y en las reglas de su Banco Central. El euro vale lo que vale (y el bolívar venezolano, no; por si queremos verlo con el caso opuesto) porque hay mucha gente en el planeta que quiere comprar los bienes y servicios que producimos los ciudadanos de la Eurozona. Y, además, porque el Banco Central Europeo se ciñe (de aquella manera, pero más o menos) a unas reglas de emisión, compra de activos, respaldo a los déficits de los países, etc… Por eso, desde el principio, la arquitectura de la moneda única giró en torno al famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que obliga a controlar el déficit y la deuda pública.

Esto tiene consecuencias prácticas para los países. Para mal, porque no pueden decidir su política monetaria [Nota al margen: en el caso de España, estoy convencido de que eso es una muy buena noticia, pero dejaremos este debate para otro día]. Para bien, unos y otros se respaldan frente al resto del mundo. ¿Qué pensamos: que España (sectores público y privado) habría podido financiarse a los costes ridículamente bajos a los que lo ha hecho en las últimas dos décadas, si no hubiera sido por el apoyo del BCE?

Es decir, la capacidad productiva y de creación de riqueza de los países más ricos de la Eurozona han servido como aval para el resto. A cambio, nos piden una cierta disciplina fiscal, para que el valor de la moneda no se vea afectado por la desconfianza del mercado. Y España, Italia, Francia, Grecia… muy disciplinados no han sido en las últimas dos décadas.

- Deuda y déficit. Para que nos hagamos una idea, la deuda pública de España supera ahora mismo el 100% del PIB, mientras que la de Alemania está apenas en el 63%. El déficit medio de la última década ha sido sustancialmente superior en nuestro país y esto ha sucedido casi en cualquier coyuntura económica: con crecimiento, recesión, covid-19… ¿Es sostenible, desde un punto de vista político, que los países más ricos hagan esfuerzos o aprueben medidas impopulares, como subir la edad de jubilación, mientras los menos ricos y más endeudados miran para otro lado? Como mínimo, es complicado. Y si la flecha de la economía cambia de rumbo y España sufre una mínima recesión, lo será todavía más.

- Envejecimiento. Ahora mismo, España y Alemania tienen unas cifras demográficas similares (malas) en lo que hace referencia al envejecimiento de su población. Por ejemplo, la edad mediana de los germanos es de 45,5 años; entre los españoles es muy parecida, 45,6. Pero la tendencia es peor en nuestro caso. El baby-boom en Alemania comenzó en los primeros años 50, una década antes que nosotros. Ya llevan unos años soportando la jubilación de las generaciones más numerosas. O lo que es lo mismo: si ellos están preocupados por este tema, nosotros deberíamos estarlo el doble.

- Generosidad pensiones. Por último, el tema más polémico. Aunque no queramos escucharlo, las pensiones en España son sustancialmente más generosas que en Alemania. Tanto si miramos el gasto total (España es el país con una deuda implícita, derivada de las promesas hechas a sus ciudadanos, más elevada) como si lo analizamos de forma individual (la tasa de sustitución, que relaciona las prestaciones y los salarios). Otra vez, llega la misma pregunta: si el país rico de la Eurozona es menos generoso con sus ciudadanos, ¿puede España seguir haciendo como si nada de esto fuera con nosotros?