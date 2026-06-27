El Banco de España tumba el subsidio para mayores de 52 años de Sánchez

La política social del Gobierno de España, basada en el gasto público y la concesión de subsidios y prestaciones, en el fondo tiene unos efectos que, en principio, no eran los buscados. En lugar de ayudar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad e incentivar su reincorporación al mercado de trabajo, estas políticas provocan un círculo vicioso que condena a los más necesitados a vivir en la pobreza.

En este sentido, uno de los elementos fundamentales es, como hemos indicado, la falta de incentivos para que los perceptores de subsidios y prestaciones sociales vuelvan a trabajar, puesto que en el largo plazo esta realidad condena a estas personas a depender de las ayudas estatales. Del mismo modo, este tipo de políticas lastran la productividad global de la economía en la medida en que obligan a destinar parte de los recursos a financiar estas prestaciones.

Desincentivo al trabajo

La sobrecotización –es decir, la brecha entre la base por la que se cotiza y la cuantía que recibe el beneficiario— supone un desincentivo al empleo para los beneficiarios del subsidio destinados a parados de más de 52 años, según detalla el Banco de España en su Informe Anual 2025. Este desincentivo para la reincorporación al mercado de trabajo se debe a la diferencia entre la base de cotización y el importe de la ayuda.

Concretamente, la entidad demuestra de este modo cómo este subsidio, gracias a dicha sobrecotización, puede garantizar una pensión mayor que un sueldo que se encuentre en el entorno del SMI, lo que desincentivaría la incorporación de los beneficiarios al mercado de trabajo. En este sentido, según apunta la institución, si se rebajara la cotización de este subsidio hasta hacerla coincidir con la cuantía de la prestación, aumentaría la probabilidad de reincorporarse al mercado laboral, especialmente entre las mujeres.

Al respecto, el Ministerio de Trabajo explica que la cuantía mensual del subsidio por desempleo es igual al 80% del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). Así, detalla que, para determinar la cotización, se toma como base de cotización el 125% de la base mínima de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

En este sentido, el Banco de España recuerda que en el año 1984 "se introdujo un subsidio de desempleo para mayores de 55 años, extendido posteriormente a los mayores de 52 años, con dos características diferenciales respecto a otros sistemas de protección por desempleo: su duración indefinida hasta el momento de la jubilación y la cotización para la contingencia de jubilación con cargo a los servicios públicos de empleo". Así las cosas, el organismo incide en que "desde su introducción, este subsidio ha sufrido diversos cambios en lo relativo a elegibilidad, cuantía de la prestación, edad de acceso y base de cotización, especialmente en estas dos últimas variables".

Al respecto, el informe recuerda que, si bien la base de cotización era en un inicio del 100% del SMI, "tras la creación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) en 2004, la cuantía de la prestación (asociada al Iprem) y la base de cotización (ligada al SMI) comenzaron a divergir". De este modo, el Banco de España señala que "adicionalmente, en 2007 se incrementó la cotización hasta el 125% del SMI, cifra que regresó al 100% en 2012 y de nuevo al 125% en 2019".

En este contexto, el análisis del Banco de España subraya que "de entre los perceptores que no trabajaron en 2021, solo un 8,9% consiguió volver al trabajo al menos un día en 2022, cifra muy inferior al 29,9% que se observa para las prestaciones contributivas por desempleo". De este modo, el informe asegura que "esta reducida probabilidad de reempleo se prolonga en el tiempo, de forma que la mayor parte (55%) de los perceptores del subsidio en 2024 habían empezado a cobrarlo antes de los 55 años".

BdE

Por otra parte, el organismo también detalla que "al mismo tiempo, la probabilidad de reempleo depende de otros factores socioeconómicos". Concretamente, el Banco de España explica que "la existencia de otras rentas en el hogar ajenas al perceptor reduce los incentivos a la reincorporación y las personas de mayor edad —más cercanas a la jubilación— tienen también menores probabilidades de volver al empleo, al igual que las mujeres".

Así las cosas, el informe incide en que "la probabilidad de reentrada al empleo habría sido algo superior, con un efecto especialmente intenso entre las mujeres, hasta llegar incluso a duplicar las probabilidades de reentrada al empleo para este colectivo en los años más recientes". Al respecto, el organismo detalla que "este mayor efecto sería consecuencia tanto de la subida que experimentó el SMI en 2019 como del incremento de la cotización hasta el 125% del SMI". Por ello, concluye que "una parte relevante del desincentivo a la reincorporación al empleo que genera el subsidio de desempleo para mayores de 52/55 años estaría asociado a la sobrecotización que conlleva esta prestación".

Consultados por Libre Mercado, desde el Banco de España explican que "una persona mayor que encuentre un trabajo precario (pon SMI a media jornada) tiene una base de cotización de poco más de 600 euros y le contribuirían por algo más de 200". De este modo, inciden en que "sin embargo, si se mantiene en el subsidio su base de cotización es de 1,25 veces el SMI (más de 1.700 euros) y su contribución superaría los 500". Por tanto, desde el organismo señalan que "esto genera un desincentivo a coger trabajos que de inicio puedan ser precarios". En consecuencia, los perceptores de este subsidio se ven incentivados a cobrar la prestación, en lugar de incorporarse al mercado de trabajo, precisamente porque se les garantiza una mayor pensión que trabajando.