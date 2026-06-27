El milagro económico de Chipre frente a España: más PIB per cápita, pleno empleo y menos deuda

Si hay un país que, en los últimos 10 años, ha ido creciendo de forma progresiva y sin hacer ruido en Europa, y ha logrado salir más fuerte tanto de la crisis de 2008 como de la del Covid-19, ese es Chipre. Este pequeño país de poco más de 1,38 millones de habitantes, situado al sur de Europa, ha conseguido superar a España en varios indicadores clave, como el PIB per cápita, la reducción de la deuda pública, el desempleo y la tasa de pobreza.

En primer lugar, veamos la evolución en PIB per cápita (en dólares estadounidenses) tanto de España como de Chipre desde principios de este siglo:

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, Chipre supera ampliamente a España en PIB per cápita desde el año 2020. Actualmente, el PIB per cápita de Chipre alcanza los 41.730 dólares, frente a los 38.290 dólares de España. La crisis del año 2008 afectó de forma más agresiva a Chipre, lo que hizo que España le superara en PIB per cápita durante varios años. No obstante, la evolución posterior de Chipre ha hecho que lo haya superado y que amplíe cada vez más la diferencia con nuestro país.

También en cuanto a reducción de deuda pública vemos que Chipre ha hecho un mejor trabajo que España hasta la actualidad:

El gráfico superior muestra cómo Chipre ha conseguido reducir de forma notable su deuda pública desde 2020, a diferencia de España, que lo ha hecho de manera más moderada. En 2020, Chipre registraba una deuda pública del 113,6% del PIB, frente al 119,3% de España. Actualmente, la deuda chipriota se sitúa en el 55% del PIB, mientras que la de España alcanza el 101%.

Por otro lado, si observamos la evolución de la tasa de desempleo desde el año 2000 también veremos que Chipre goza de una mejor posición que España, que aún continúa con una tasa de paro superior al 10%:

El gráfico muestra la enorme diferencia entre España y Chipre. Mientras que el pequeño país del sur de Europa registra actualmente una tasa de desempleo del 2,9% (pleno empleo), España presenta una tasa de paro del 10,3%, sin lograr bajar de los dos dígitos. En 2015, Chipre alcanzó un paro del 18%, justo cuando España registraba un 23,9%. Desde entonces, Chipre ha reducido su tasa de desempleo en 5,1 puntos porcentuales, mientras que España solo lo ha hecho en 13,6 puntos porcentuales.

Por último, para terminar de ilustrar cómo Chipre ha progresado más que España en los últimos años, veamos cómo ha evolucionado la tasa de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social desde 2015 hasta la actualidad:

Como se ve en el gráfico, Chipre cuenta con un menor porcentaje de población en riesgo de pobreza y/o exclusión social que España. Desde el año 2015, el país chipriota ha reducido esta tasa en 5,7 puntos porcentuales, pasando del 22,8% al 17,1%. Mientras tanto, España sólo ha conseguido reducir esta tasa en 3 puntos porcentuales, pasando del 28,7% al 25,7%.

Estos son sólo algunos importantes indicadores que muestran como Chipre no sólo ha sido capaz de crecer más que España en los últimos años, sino que lo ha hecho al mismo tiempo que reducía enormemente su deuda pública, que alcanzaba el pleno empleo y que reducía en más de 5 puntos porcentuales su tasa de población en riesgo de pobreza. Este podría ser un "milagro económico" que se ha conseguido sin hacer prácticamente ningún ruido en Europa.