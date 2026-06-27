La vivienda agrava su crisis: los precios marcan récord y superan el máximo de la burbuja en 2007

La crisis de la vivienda es ya una de las principales preocupaciones de los españoles. Sin embargo, no parece que este problema se vaya a solucionar en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta que los precios de los inmuebles no dejan de crecer y superan ya los niveles de la burbuja de 2007. Así se desprende del boletín anual del Observatorio de Vivienda y Suelo (OVS), publicado por el Ministerio de Vivienda, donde se detalla cómo el precio de la vivienda libre volvió a subir en 2025 y alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado, un 13,1% más que el año anterior.

Así las cosas, de acuerdo con el informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, España encadena ya cinco años consecutivos de incrementos de precios, alcanzando de este modo unos niveles que se sitúan un 7% por encima del máximo registrado durante el auge inmobiliario de 2007.

Dinamismo del sector

El informe del Observatorio de Vivienda y Suelo refleja también una intensa actividad en el mercado residencial. De acuerdo con el organismo, las compraventas de vivienda alcanzaron las 752.098 operaciones, lo que supone un aumento del 5,1% respecto al ejercicio anterior y el mayor volumen registrado desde 2007. Al mismo tiempo, la financiación hipotecaria recuperó peso dentro de las operaciones de adquisición de vivienda.

Por otra parte, el Observatorio también explica cómo, durante 2025, se constituyeron 501.073 hipotecas sobre vivienda, una cifra que representa un incremento del 17,8% en comparación con el año anterior. De hecho, se trata, además, del dato más elevado desde 2012.

En este contexto, la proporción de viviendas adquiridas mediante financiación hipotecaria también aumentó de forma significativa. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo, el 66,6% de las compraventas se realizaron con una hipoteca asociada, más de siete puntos por encima del porcentaje registrado en 2024.

Con todo, el informe recoge igualmente una evolución desigual en la actividad promotora. Por un lado, el número de viviendas iniciadas alcanzó las 137.330 unidades, el volumen más alto de los últimos 16 años. Sin embargo, la cifra de viviendas terminadas mostró una tendencia diferente: durante 2025 se finalizaron 91.896 viviendas, lo que supone una reducción del 9% respecto al año anterior.

Esfuerzo económico

Así las cosas, el Observatorio también analiza los indicadores relacionados con la accesibilidad de la vivienda para los hogares. Concretamente, según el informe, la compra de una vivienda requiere actualmente el equivalente a 7,98 años de renta bruta disponible por hogar. Además, el esfuerzo económico necesario para afrontar la adquisición de una vivienda se sitúa en el 35,5% de la renta anual de las familias.