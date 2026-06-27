Récord insostenible: el gasto en pensiones supera los 30.000 millones en junio

El mes de junio ha vuelto a dejarnos un gasto récord en pensiones contributivas en nuestro país. Con motivo de la paga extraordinaria del mes de junio, el gasto en pensiones contributivas superó los 30.000 millones de euros, alcanzando en concreto los 30.204,419 millones de euros.

Esta cifra es el resultado de sumar el gasto ordinario del mes de junio en el Régimen General (14.397,519 millones de euros), su paga extra (14.034,8 millones de euros) y la nómina de Clases Pasivas (1.772,1 millones de euros). Sin embargo, aún no se incluye la paga extraordinaria de Clases Pasivas (cuyo dato se conocerá el próximo mes), por lo que el gasto real en pensiones contributivas durante el mes de junio ha superado con creces los 31.000 millones de euros.

El gasto en junio supera los 30.000 millones de euros

Si comparamos los datos de junio de 2026 con los de junio de 2025, veremos que el gasto ha crecido de forma considerable. El año pasado el total ascendió a 28.451,03 millones de euros, lo que supone un aumento de 1.753,389 millones de euros este año (un aumento del 6,16%).

También el gasto acumulado en los seis primeros meses de 2026 es sustancialmente superior al del mismo periodo de 2025. Entre enero y junio de 2025, el gasto alcanzó los 105.748,40 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2026 ascendió a 112.190,47 millones de euros. Es decir, se ha registrado un aumento del 6,1%, lo que equivale a un gasto adicional de 6.442,07 millones de euros.

En relación a la nómina de junio de este año, tenemos que la pensión media del sistema ya alcanza los 1.371,4 euros (aquí se incluyen pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares). La media de la paga extraordinaria asciende a los 1.339,5 euros.

La pensión media de jubilación ya supera los 1.570 euros al mes

Si nos centramos únicamente en la pensión de jubilación (que perciben cerca de 6,5 millones de personas), tenemos que la pensión media se sitúa en los 1.572,8 euros mensuales, mientras que su paga extra alcanza una media de 1.550,8 euros.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del Régimen General ha sido de 1.763 euros al mes. Si comparamos la pensión media de las nuevas altas de jubilación de este año con las de 2025 veremos que también han crecido notablemente, ya que en junio de 2025 la pensión media de estas altas era de 1.656,8 euros, por lo que se ha producido un aumento de más de 100 euros en sólo un año.

El gasto de las pensiones contributivas crece al 6% anual

Como se puede observar, el gasto en pensiones contributivas no deja de crecer, y lo hace a un ritmo cercano al 6% anual. Esto hace que cada vez se destinen más recursos a pagar pensiones, en detrimento de otras partidas de gasto como educación, sanidad, infraestructuras u otros servicios públicos.

Estos datos se conocen en la misma semana en la que se ha hecho público que el Gobierno alemán de Friedrich Merz está impulsando una reforma de las pensiones que incluye ligar la edad de jubilación a la esperanza de vida (lo que elevaría la edad de jubilación de forma progresiva hasta los 70 años) y adoptar un modelo de capitalización complementaria similar al que se aplica en Suecia.