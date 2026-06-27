Suiza anuncia una subida del IVA para aumentar el gasto en defensa que durará 12 años

El Consejo Federal de Suiza ha anunciado que pretende subir temporalmente el IVA general en 0,5 puntos porcentuales para financiar un mayor gasto en Defensa. Así lo ha comunicado este mismo miércoles de forma oficial el Gobierno. Inicialmente, este incremento del tipo general del IVA iba a ser de 0,8 puntos, aunque finalmente se ha rebajado a 0,5 puntos, de manera que el tipo general pasaría del actual 8,1% al 8,6% si se aprueba la medida.

Según se puede leer en este comunicado oficial del Consejo Federal de Suiza, "con el fin de limitar la carga para la población y la economía, y teniendo en cuenta los resultados de la consulta, se ha decidido reducir el incremento del tipo general del IVA de 0,8 a 0,5 puntos porcentuales y no modificar el tipo reducido aplicable a alimentos y medicamentos. Los ingresos adicionales se destinarán íntegramente al gasto en defensa. Otros gastos relacionados con la seguridad se financiarán con cargo al presupuesto federal. El fondo de defensa, que cuenta con capacidad de endeudamiento y está destinado a agilizar adquisiciones urgentes y reforzar la seguridad nacional, sigue gozando de un apoyo prácticamente unánime". Más adelante veremos que lo de "temporal" tiene su truco.

La subida del IVA afectaría al tipo general y al especial

En este sentido, para el Consejo Federal "es evidente que, ante el deterioro del entorno de seguridad, Suiza debe reforzar sus capacidades de seguridad y defensa, y que para ello se necesitan recursos financieros adicionales. La decisión del Consejo Federal del 19 de junio de 2026 de reorientar las fuerzas armadas hacia el fortalecimiento de la capacidad de defensa sólo podrá implementarse si el ejército recibe los recursos adicionales solicitados".

Estos cambios afectarían de la siguiente forma:

Aumento del IVA general hasta el 8,6% y del especial al 4,1% : "El plan revisado prevé un aumento de 0,5 puntos porcentuales (actualmente es del 8,1%) para el tipo general y de 0,3 puntos para el tipo especial (actualmente es del 3,8%). Se ha descartado el aumento del tipo reducido (por ejemplo, para alimentos y medicamentos). Por lo tanto, los hogares de bajos ingresos se verán menos afectados. Los ingresos adicionales generados se destinarán íntegramente al gasto en defensa, y se prevé que el aumento del IVA tenga una duración de 12 años , en lugar de los 10 años propuestos en el plan inicial".

Se prioriza el aumento del gasto militar hasta llegar al 1% del PIB : "el borrador revisado ya no prevé financiar dicho aumento, como porcentaje del PIB, mediante un incremento del IVA. Las proyecciones al alza para el presupuesto federal, en particular las basadas en mayores ingresos procedentes del impuesto sobre la renta de las empresas ofrecen cierto margen de maniobra en este sentido".

Las oficinas civiles se financiarán con el presupuesto federal: "Dada la mejora de la situación financiera, las necesidades adicionales para el fortalecimiento de las oficinas civiles que realizan tareas relacionadas con la seguridad tampoco se financiarán con el aumento del IVA".

Un impuesto "temporal" de 12 años

Es decir, vemos que el llamado "impuesto temporal" duraría un total de 12 años donde la subida del IVA general al 8,6% y del tipo especial al 4,1% se destinaría a financiar el mayor gasto en Defensa hasta llegar al 1% del PIB. La entrada en vigor de esta normativa sería en 2028, con lo que duraría hasta 2040 de ser aprobada.

No deja de ser llamativa esta medida que pretende aprobar el Gobierno suizo, aunque conviene recordar que Suiza ni pertenece a la Unión Europea, ni a la OTAN ni forma parte de ninguna alianza militar que acuda en su ayuda si es atacada. Suiza mantiene lo que se conoce como "neutralidad armada", donde se ha mantenido al margen de todas las guerras internacionales desde hace más de dos siglos. Esta es una política oficial del país helvético desde 1815.