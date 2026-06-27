Una pareja de agricultores de Lérida reclama un millón de euros al Estado por confundir su plantación con marihuana

Una pareja de agricultores de Lérida exige al Estado una indemnización cercana al millón de euros después de que una investigación judicial paralizara durante dos años toda su producción de cáñamo industrial tras confundirla con marihuana. El caso terminó archivado cuando un análisis oficial confirmó que las plantas de Cannabis sativa no tenían capacidad psicoactiva.

Anna y Albert, agricultores de profesión, decidieron diversificar su actividad en 2022 con el cultivo de cáñamo industrial, un producto legal destinado a usos textiles, comerciales y agrícolas. Para ello constituyeron una empresa, obtuvieron la documentación necesaria e incluso comunicaron su actividad a las autoridades.

Sin embargo, en marzo de 2023, los Mossos d'Esquadra interceptaron un envío de unos 30 kilos de cáñamo que la empresa había remitido como muestra comercial y denunciaron los hechos. A raíz de esa actuación, un juzgado de Lérida abrió diligencias por un presunto delito contra la salud pública.

El cáñamo y la marihuana pertenecen a la misma especie botánica, Cannabis sativa. Lo que cambia es su composición química, el uso para el que se cultivan y el contenido de THC, la sustancia responsable de los efectos psicoactivos.

La investigación tuvo consecuencias inmediatas. Toda la cosecha que la pareja almacenaba para vender quedó inmovilizada por orden judicial. Permaneció retenida hasta mayo de 2025, cuando finalmente se cerró la causa.

"Nos han tratado como narcotraficantes. Hemos envejecido de golpe y estamos completamente arruinados", lamenta Anna en declaraciones recogidas por la agencia EFE. La agricultora recuerda que el proyecto se puso en marcha siguiendo todos los requisitos legales y se pregunta qué más podían haber hecho para evitar una situación así.

La empresa había adquirido unas 40.000 semillas de Cannabis sativa, que fueron cultivadas en una finca de algo más de cuatro hectáreas en Juneda (Lérida). Tras la recolección, las plantas se trasladaron a unas naves para su secado y posterior comercialización, pero nunca pudieron salir al mercado mientras duró la investigación.

La clave del caso llegó en octubre de 2024. Un informe elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología, tras analizar 29 muestras de cogollos y ramas intervenidas, concluyó que el contenido máximo de THC era del 0,2 %. Esa cifra se sitúa por debajo del 0,3 % que la jurisprudencia del Tribunal Supremo considera el umbral para apreciar que el cáñamo tenga efectos psicoactivos.

Con ese informe sobre la mesa, la investigación acabó archivándose, aunque para entonces la cosecha llevaba cerca de dos años bloqueada y había perdido su valor comercial.

Ahora la pareja reclama al Estado una indemnización de alrededor de un millón de euros por los perjuicios sufridos. Entre ellos incluyen el valor de la producción inmovilizada, el lucro cesante derivado de no haber podido vender la cosecha y los daños ocasionados por una investigación que, sostienen, nunca debió iniciarse.