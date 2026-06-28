1,7 millones de trabajadores de baja todo el año y otros datos escandalosos del absentismo

Desesperación entre los empresarios por el absentismo laboral. Las bajas por Incapacidad Temporal por Contingencia Común (ITCC) –que son las que se dan por enfermedades o accidentes no relacionados con el trabajo- no tienen freno en España.

La situación es de tal gravedad, que el equivalente de trabajadores que no acudieron ningún día a trabajar en el ejercicio 2025, ascendió a 1.789.369 personas, según los recientes datos de la patronal de mutuas Amat.

Cabe aclarar que las mutuas hacen este cálculo sumando todos los días de baja en un año y lo expresan en empleados equivalentes. Es decir, esa cifra no corresponde necesariamente a diferentes empleados, pero supone un indicador muy representativo del panorama actual. Así, como se observa en el gráfico, con un aumento del 7,73% respecto al ejercicio 2024 y con una subida de un 136,01% respecto a 2015, estamos ante un nuevo récord histórico.

Otro indicador récord fue el número de procesos de baja iniciados en el año 2025, que fueron 9.162.372. Esto supone un aumento de un 7,13% (610.106 procesos más) y de un 132,88% (5.227.992 procesos más), respecto a los iniciados en los ejercicios 2024 y 2015, respectivamente. Esta cifra contrasta con los 19.986.713 trabajadores protegidos por el sector de las mutuas, que solo crecieron un 27,73% más desde 2015, lo que contrasta con el discurso de la izquierda de que hay más bajas porque hay más personas trabajando.

Y no solo hay más bajas, también duran más. Según AMAT, los procesos abiertos de más de 365 días alcanzaron los 155.203 a diciembre del 2025. Cabe señalar que en enero de 2019 esta variable tuvo 34.288 procesos, por lo que en el periodo de análisis el aumento ha sido de un 352,65%.

Por otro lado, en relación a los procesos con una duración superior a 545 días e inferior a 731 días, a 31 de diciembre de 2025, la cifra fue de 53.131, con una duración media asociada de 618,81 días. El incremento interanual, de estos procesos, ha sido de un 23,16% (9.990 procesos más). Asimismo, los procesos cuya duración media fue superior a 730 días alcanzaron los 14.969, con una duración media asociada de 900,06 días. El incremento interanual, de estos procesos, ha sido de un 97,79% (7.401 procesos más).

El estudio de AMAT y también destaca un dato llamativo. Los lunes son los días donde más bajas se suceden frente a los viernes y el fin de semana. En concreto, casi 1,6 millones de personas faltaron a su trabajo los lunes. Esta extraña predisposición a enfermar los lunes y recuperarse el viernes viene sucediendo históricamente. A continuación, más datos llamativos:

El 7,12% de los trabajadores tuvieron el 48,48% del total de bajas.

Hubo 446.116 nuevas bajas por trastornos mentales, un 197% más.

De los 16 a 35 años se da la incidencia más alta (42,75 procesos por cada 1.000), un 162,43% más que en 2018.

Los empleados de más de 55 años tienen la incidencia más baja (25,43), 24,83% menos que en 2018.

En las empresas de 1 a 10 trabajadores se dio la incidencia más baja (19,36 procesos).

Así, en los últimos tiempos, las denuncias de empresarios y patronales ante este problema son constantes. Al coste de tener que sufragar una baja (cotizaciones, parte del salario entre los días 4 y 15 de la baja, complementos, contratación de sustitutos...) se le suma el desajuste que supone sobre la operativa empresarial. La situación es límite en muchos negocios