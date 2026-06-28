El boom del aguacate llega al norte de España: la aventura de plantar 2.000 árboles y vender sin intermediarios

El cultivo del aguacate está cada vez más extendido por la geografía española. Si en el año 2015 hubo en España 14.919 hectáreas dedicadas al cultivo de aguacate, en 2025, esa cifra ascendió a las 24.758 hectáreas, un aumento del 66% en 10 años, según Encuesta sobre Superficies y Rendimientos Cultivos (ESYRCE) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Por lo tanto, estamos hablando de un fruto que cada vez está más de moda entre los consumidores.
Para conocer mejor cómo funciona el sector primario desde la óptica del agricultor, desde Libertad Digital hemos hablado con una empresa familiar dedicada al cultivo del aguacate en Cantabria que, además, vende sus productos de forma directa y sin intermediarios. Se trata de "Aguacates GranSol", donde Teresa Pereira nos ha respondido a varias preguntas.
Así surgió todo
Teresa pertenece a "una familia grande que lleva más de cincuenta años dedicada a la jardinería. De hecho, este año hemos cumplido nuestro 50 aniversario". Querían "hacer algo distinto y decidimos que el aguacate podría ser una opción" añade.
"Estamos un poco locos porque nos arriesgamos bastante pensando que el norte de España podría ser un poco como el trópico y buscamos allí una finca, nos lanzamos y plantamos 2.000 árboles. Con asesoramiento de expertos que conocíamos en Málaga, aprendimos lo que teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer, etc", explica Teresa.
"Eso fue en 2022, plantamos en junio, y lo divertido ha sido que nos hemos involucrado todos, plantando, cavando, haciendo el riego. Lo hicimos todo en plan familiar. También nos interesa mucho que la juventud aprenda, porque estamos todos muy desconectados de la naturaleza y enseñarles lo que es la vida del campo y como trabaja el agricultor", cuenta.
"Lo más difícil es aguantar sin retorno económico"
En cuanto a cómo es ser agricultor en estos tiempos, Teresa relata que "creo que lo más difícil ha sido aguantar estos años sin ningún retorno. No es como el tomate que lo plantas y esa misma temporada ya tienes cosecha, y puedes ir vendiendo e ir cubriendo algún gasto. Nosotros hemos tenido que aguantar varios años sin retorno".
"Esta es la dificultad de este tipo de cultivo. Económicamente, pensábamos que podía ser viable a partir del sexto año. Estamos en el cuarto año y ya hemos recogido los primeros frutos, aunque hemos tenido problemas justo en 2025 con una gran helada que cayó en enero", nos explican.
"Tú pides el producto hoy y te llega mañana o al día siguiente"
Sobre cuánto tiempo pasa entre que les hacen un pedido y ese pedido llega al consumidor, desde Aguacates GranSol explican que "no tarda nada, tú pides a través de la página web o de Instagram, compras una caja de uno, dos o cuatro kilos, y te llega mañana o pasado mañana por MRW. En cuanto al coste del envío, nosotros estamos subvencionando la mitad del coste y el cliente paga la otra mitad, que de envío serán unos 4,3 euros aproximadamente. De esta forma, pagando nosotros la mitad del coste de transporte, nuestro beneficio ahí se queda muy mermado".
También explica el motivo por el que creen que no está tan extendido entre los agricultores el trabajar sin intermediarios: "Cuando tienes una producción pequeña sí que lo puedes hacer así, como estamos haciendo nosotros, aunque es mucho trabajo. Pero cuando tienes una producción gigante en la finca tienes que sacar el fruto lo antes posible y por eso acudes a mayoristas. En nuestro caso, el año que viene ya pienso que habrá una producción muchísimo mayor y ya tendremos que ir a mayorista. Pero aún no hay nada claro".