El milagro irlandés: qué podemos copiar y cómo se vive en uno de los países de moda

Irlanda es el segundo país de la UE en renta per cápita ajustada a paridad de poder adquisitivo, solo por detrás de Luxemburgo. En 1990 tenía una renta per cápita similar a la española; hoy en el país celta el PIB per cápita es más del doble que en el nuestro. ¿Cómo lo han hecho?

Esta semana, en Economía para Quedarte sin Amigos, inauguramos una nueva sección del programa en la que analizamos países que nos llaman la atención a través de españoles que viven en ellos. El elegido para estrenar el formato es Borja Velasco Vidal, economista afincado en Irlanda desde hace cuatro años, que nos cuenta desde dentro cómo funciona realmente el tigre celta.

Lo primero que se desmonta es el mito de que las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas están en Irlanda solo de forma ficticia para pagar menos impuestos. Apple, Microsoft, Google, Pfizer o Lilly tienen allí centros de producción y operaciones reales, con miles de empleados. El 11% de los trabajadores irlandeses trabaja en el sector farmacéutico.

Sencillez burocrática

El modelo fiscal irlandés, que tanto se cita, tiene más matices de los que se suelen contar. El impuesto de sociedades bajo es real, pero el IRPF es alto: hasta 40.000 euros se paga el 20% y, por encima, el 40%; al que se suman las cotizaciones sociales. Lo que sí resulta ejemplar es la simplicidad del sistema: dos tramos, sin deducciones complejas, y la posibilidad de hacerse autónomo en 24 horas sin coste de entrada, se paga solo según se gana. Una claridad que en España parece inalcanzable.

El sistema de pensiones es quizás el elemento más interesante del modelo irlandés y el menos conocido. La pensión pública máxima ronda los 15.000 euros anuales, una cantidad de pura subsistencia. El grueso de la jubilación se construye a través del ahorro privado obligatorio, con aportaciones del trabajador y de la empresa, incentivos fiscales muy generosos en los años previos a la jubilación y la posibilidad de rescatar hasta 200.000 euros completamente libres de impuestos. El resultado son jubilados con patrimonio real, sin dependencia del Estado y sin que las pensiones sean permanente materia electoral.

El sistema sanitario también rompe con el imaginario que muchos tienen de los países nórdicos: el médico de cabecera es privado, existe un seguro obligatorio a partir de ciertos niveles de renta y la colaboración público-privada es la norma. Un modelo que en España se calificaría de ultraliberal pero que es exactamente el que aplican los países que la izquierda española pone como referencia.

Un buen destino

Irlanda tiene un déficit serio de infraestructuras. Velasco nos cuenta situaciones como la de un hospital nacional que lleva 14 años en construcción y ha triplicado su presupuesto; una crisis de vivienda aguda en Dublín; tensiones por la inmigración en zonas rurales y un sistema sanitario con carencias importantes fuera de la capital. La llegada de un millón de personas en 20 años a un país de apenas cinco millones ha generado presiones que el crecimiento económico no ha podido absorber del todo.

Para quien esté pensando en irse, el programa cierra con una guía práctica: pleno empleo real, demanda de perfiles sanitarios, tecnológicos y de oficios, proceso de registro sencillo para ciudadanos europeos y ciudades medias como Cork o Galway como mejor punto de entrada antes de enfrentarse al coste de vida de Dublín. Lluvia incluida.

Para profundizar en estas ideas y conocer el análisis completo sobre el modelo irlandés, te invitamos a escuchar el episodio completo de Economía para Quedarte sin Amigos, disponible en todas las plataformas de podcast y en el canal oficial de YouTube.