Mamdani se convierte en el ejemplo del Gobierno de Sánchez en materia vivienda

Los precios de la vivienda no sólo se han disparado en España. Ante el crecimiento de la población, la llegada de inmigración y la escasez de oferta, los inmuebles se han encarecido en los últimos años en la mayoría de grandes urbes de Occidente. Este es el caso, por ejemplo, de Nueva York, donde Zohran Mamdani llegó a la alcaldía centrando su campaña en este problema y prometiendo intervenir el mercado y establecer controles de precios.

No obstante, entre las propuestas que se realizan en campaña para atraer el voto de la ciudadanía y las políticas que posteriormente se implementan de forma efectiva, existe una importante distancia. Sin embargo, el alcalde de Nueva York ya está dando sus primeros pasos en su agenda intervencionista. Precisamente, el Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York aprobó este jueves la congelación de casi un millón de alquileres.

Control de alquileres

Casi un millón de alquileres serán congelados en la ciudad después de que este organismo votara a favor de esta medida. De este modo, se suspenden los aumentos de las rentas para los contratos de uno y dos años, una regulación que afecta al 40% de todos los apartamentos de cinco distritos. Lo cierto es que, teniendo en cuenta que llegó a la alcaldía centrando su campaña en la crisis de la vivienda y prometiendo intervenir el mercado, este resultado supone una gran victoria para Zohran Mamdani.

Así lo destaca el diario The New York Times, que detalla cómo la medida se aplicará a apartamentos de lujo en rascacielos, viviendas subvencionadas a precios muy asequibles y edificios de 150 años de antigüedad sin ascensor, todos ellos pertenecientes al grupo de inmuebles de renta regulada. Así, resulta especialmente relevante que la congelación de los alquileres se aplicará a los contratos de arrendamiento que comiencen a partir del 1 de octubre.

En este sentido, el alcalde de Nueva York defendió que "esta es una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York". Del mismo modo, aseguró que seguiré trabajando para lograr una ciudad más asequible mediante la construcción y conservación de viviendas asequibles, la reducción de los costos operativos de los edificios y garantizando que los inquilinos conozcan sus derechos.

Ahora bien, lo cierto es que este tipo de políticas suele tener unos efectos contrarios a los que en un principio se dice buscar. Como hemos explicado en Libre Mercado, desde la llegada de Zohran Mamdani a la alcaldía los precios de la vivienda han crecido un 5,4%, tras pasar de los 3.500 dólares en enero a los 3.690 en junio. De hecho, así se rompía una tendencia bajista de los precios previa a la toma de posesión del actual alcalde de la ciudad.

Promesa de campaña

Así las cosas, cabe recordar que, durante la campaña electoral, Mamdani prometió resolver la crisis de vivienda interviniendo el mercado del alquiler. En consecuencia, presentó en mayo un plan para construir 200.000 nuevas viviendas asequibles en la ciudad y preservar otras tantas ya existentes para un plazo de 10 años.

De hecho, en Libre Mercado hemos destacado cómo el alcalde de Nueva York ha llegado a defender que el robo y la okupación de propiedades inmobiliarias no supone una forma de violencia. Precisamente, en una intervención en las calles de Nueva York en el año 2021, Mamdani defendió públicamente que "la violencia es un invento artificial, no es violento robar o invadir una propiedad".

🇺🇸 | Zohran Mamdani, el nuevo alcalde musulmán comunista de Nueva York, explicando porque va a desfinanciar a la policía y liberar presos: "La violencia es un invento artificial, no es violento robar o invadir una propiedad". pic.twitter.com/uZ2UbqiCa0 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 5, 2025

Con todo, el candidato demócrata ha demostrado públicamente su rechazo a la libertad económica. "Los mercados no son eficientes ni racionales", aseveraba hace varios años en redes sociales, añadiendo que, en realidad, "son patios de recreo que dan rienda suelta a la codicia y la decadencia de la clase dominante".

Referente para el Gobierno de España

Así las cosas, Mamdani se ha convertido en el ejemplo del Gobierno de Pedro Sánchez en vivienda. Concretamente, en un mensaje publicado en Bluesky, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado volver a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York.

Al respecto, el ministro español ha defendido que "Mamdani lo prometió y lo ha cumplido: Nueva York ha congelado los contratos de alquiler de 2,4 millones de trabajadores y trabajadoras". De este modo, ha incidido en que, a su juicio, es necesario volver a llevar esa prórroga al Congreso "hasta que se apruebe".