Por qué los inversores indexados ganan mientras otros apuestan por SpaceX

Guerra arancelaria, bombas en Irán, el cierre del Estrecho de Hormuz, bandazos de los bancos centrales entre subidas y bajadas de tipos... Si alguien hubiera descrito el primer semestre de 2026 el pasado 1 de enero, la apuesta lógica habría sido un mercado bajista. Sin embargo, los índices siguen en máximos históricos, con el Ibex 35 marcando esta semana nuevos récords. De este contraste entre la percepción de inestabilidad y la resiliencia bursátil ha hablado Tu Dinero Nunca Duerme con Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, y Kevin Koh Maier, director de inversiones de la gestora.

Koh Maier ha defendido que el mercado "no tiene esa emoción humana" a la hora de valorar los riesgos geopolíticos: descuenta que las partes en conflicto, por puro interés económico, terminan llegando a acuerdos. El resultado son rentabilidades que el directivo califica de "muy muy buenas": la cartera mixta defensiva de Finizens roza el 4%, el doble que el mercado monetario, mientras que la más agresiva se acerca al 15%. Semenzato ha aportado el dato que mejor ilustra esa desconexión entre sentimiento y resultados: en torno al 99,5% de los clientes de la firma están en positivo, y un 82% sigue aportando capital de forma regular, sin que los sobresaltos geopolíticos hayan alterado ese comportamiento.

La tertulia, con Manuel Llamas y Domingo Soriano, ha dedicado buena parte del debate a la macro-OPV de SpaceX, la mayor salida a bolsa de la historia, que ha encadenado subidas del 20% en sus primeros días seguidas de caídas de magnitud similar. Soriano ha recordado una obviedad que el hype suele tapar: una salida a bolsa es alguien vendiendo parte de su empresa al mejor precio posible, con una asimetría de información que se agrava en compañías que nunca antes han cotizado. Semenzato ha ido más lejos al cuestionar si lo que realmente cotiza es el negocio o el mito de Elon Musk, advirtiendo de un riesgo "altísimo": la valoración de SpaceX exige multiplicar por más de 50 sus ingresos en los próximos años, muy por encima de cualquier referencia tecnológica previa, incluida Broadcom.

Ambos expertos han coincidido en que la indexación protege al inversor minorista de sí mismo. Los índices exigen varios trimestres de resultados consolidados y liquidez suficiente antes de incorporar una empresa, de modo que SpaceX, ni Anthropic ni OpenAI cuando salgan a bolsa entrarán de inmediato en los grandes índices. Quien invierte indexado no participa del riesgo de las fases iniciales, pero tampoco se queda fuera si el negocio termina demostrando que merece su valoración. Como ha resumido Koh Maier, el cerebro humano "no es nada apto" para este tipo de decisiones, y delegar en mecanismos automáticos de selección sigue siendo, para Finizens, la fórmula más sensata frente a la fiebre especuladora de las grandes IPO tecnológicas.