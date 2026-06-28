Rechazo masivo a trabajar hasta los 70 años para sostener las pensiones

La economía española muestra claramente que se encuentra debilitada tras años de políticas basadas en el intervencionismo y la obstaculización de la actividad empresarial. Así, se explica que la productividad esté estancada, los salarios apenas hayan crecido en las últimas tres décadas y el paro permanezca en el entorno del 10%.

En este sentido, uno de los factores que amenazan el futuro de nuestra economía, y con ello las condiciones de vida de los españoles, reside en el sistema de pensiones y la quiebra técnica en la que se encuentra la Seguridad Social, lastrada por el cambio demográfico y la falta de cotizantes. Precisamente, de acuerdo con un informe publicado por funcas, cada vez son más los españoles que se preocupan por el impacto económico que tendrá este problema.

Los españoles, cada vez más preocupados

Dos de cada tres españoles consideran que el pago de las pensiones se convertirá en un problema importante para la economía en los próximos años. Así lo refleja la Encuesta Funcas 2026 sobre Pensiones y Educación Financiera, que muestra además una percepción ampliamente compartida de que las generaciones más jóvenes serán quienes soporten las principales consecuencias de las dificultades del sistema.

Según los datos del estudio, el 68% de los encuestados cree que el pago de las pensiones supondrá pronto un problema económico, una preocupación especialmente extendida entre los menores de 45 años. Entre quienes comparten esta percepción, siete de cada diez consideran que los jóvenes serán los principales perjudicados.

En este contexto, la percepción de riesgo para la sostenibilidad del sistema varía según la edad. Concretamente, alrededor de tres cuartas partes de las personas de entre 18 y 45 años consideran que las pensiones generarán problemas económicos, mientras que el porcentaje desciende al 67% entre quienes tienen entre 46 y 60 años y al 53% entre los mayores de esa edad.

Del mismo modo, cuando se pregunta quién sufrirá más las consecuencias de esa situación, el 70% apunta a las generaciones jóvenes, frente al 17% que señala a las personas mayores. Lo cierto es que esta opinión es mayoritaria incluso entre los mayores de 60 años y entre quienes ya perciben una pensión de jubilación.

Así las cosas, la encuesta también refleja que más de la mitad de la población, un 56%, considera que los trabajadores menores de 40 años se encuentran actualmente en una situación económica peor que la de los pensionistas. En cambio, solo uno de cada cuatro encuestados opina lo contrario.

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Con todo, el estudio pone de manifiesto una amplia falta de confianza en la capacidad de las reformas aprobadas hasta ahora para garantizar las futuras prestaciones. Entre las personas que aún no se han jubilado, el 79% cree que las reformas realizadas no serán suficientes para asegurar el cobro de su pensión futura. Este porcentaje alcanza el 90% entre quienes tienen entre 31 y 45 años.

Además, la inmensa mayoría de los encuestados considera que el sistema volverá a modificarse antes de que llegue su jubilación. En concreto, el 93% de los no jubilados espera nuevas reformas, una percepción que también comparten dos de cada tres personas mayores de 60 años.

La preocupación por la cuantía de las futuras pensiones también aparece de forma destacada en los resultados. En torno al 68% de las personas activas mayores de 30 años afirma estar preocupada porque su pensión no sea suficiente para mantener un nivel de vida sin dificultades económicas. Esta inquietud aumenta con la edad y alcanza sus niveles más elevados entre las mujeres mayores de 60 años que todavía continúan en activo.

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Del mismo modo, ante las dudas sobre la sostenibilidad del sistema público, una parte significativa de la población considera necesario complementar la futura pensión mediante el ahorro privado. Según la encuesta, seis de cada diez personas no jubiladas creen que tiene sentido realizar inversiones o ahorrar para complementar la pensión pública. Esta predisposición es mayor entre quienes cuentan con rentas más elevadas y entre los hombres de entre 18 y 34 años.

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Precisamente, en este contexto, la encuesta detecta una escasa disposición a respaldar nuevas reformas. Al respecto, Funcas define esta actitud como una "molicie reformista", caracterizada por el rechazo mayoritario a las principales medidas planteadas para reforzar la sostenibilidad financiera de las pensiones.

Concretamente, la propuesta con mayor oposición es elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años, rechazada por más del 80% de los encuestados en todos los grupos analizados. También reciben un amplio rechazo otras iniciativas como aumentar el número de años exigidos para acceder a una pensión contributiva. Del mismo modo, la creación de un impuesto específico para financiar las pensiones o el incremento de las cotizaciones sociales generan más rechazo que apoyo, aunque en menor medida.

En cambio, frente al rechazo a medidas concretas, la encuesta identifica una posición más favorable hacia cambios en el diseño general del sistema. Concretamente, el 58% de los encuestados se muestra partidario de un modelo más contributivo, en el que la cuantía de las prestaciones mantenga una relación más estrecha con las cotizaciones realizadas durante la vida laboral. El resto se inclina por un sistema con mayor componente distributivo basado en criterios de suficiencia.