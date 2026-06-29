El calor destroza infraestructuras en Alemania: raíles derretidos y daños en 13.000 kilómetros de autopistas

La ola de calor que recorre el centro de Europa, con temperaturas inusitadamente altas que rondan en algunas zonas los 40 grados, está provocando, además de compras masivas de ventiladores y aparatos de aire acondicionado, problemas en las infraestructuras. Es el caso de Alemania, donde se están denunciando problemas en la red ferroviaria, en los tranvías y en las autopistas.

En el caso de los trenes, ya aquejados de problemas crónicos de falta de puntualidad, expertos hablan estos días de problemas en toda la red relacionados con el calor: catenarias "combadas", trenes rápidos, y más caros, que carecen de aire acondicionado, sistemas de señalización que no funcionan correctamente e incendios en los arcenes provocados por las altas temperaturas y que aumentan los retrasos.

Mientras se especula con cómo poner al día una red que ya tiene déficit de inversión y se teme que el calor afecte al trazado, en la ciudad alemana de Leipzig, al este del país, llevan días sin servicio de tranvías porque el calor ha derretido literalmente parte de los raíles y el material ha invadido las vías en algunos puntos. Las temperaturas alcanzaron en esa ciudad los cuarenta grados y el material no aguantó. Según la Autoridad de Transportes Municipales de Leipzig (LVB), los daños se han producido tanto en raíles antiguos como más recientes y estudian la raíz del problema. Mientras, operarios trabajan en la limpieza, "día y noche", de 300 kilómetros de vías, para tratar de recuperar el servicio de tranvía, esencial en la ciudad, lo antes posible.

Según la televisión regional MDR, los problemas en el tranvía no son exclusivos de Leipzig. Otras ciudades alemanas como Núremberg, Wurzburgo, Essen y Bremen están experimentando situaciones similares, con juntas derretidas y asfalto invadiendo las vías.

También las autopistas estarían experimentando problemas, con "daños significativos en toda Alemania", según Dirk Brandenburger, de la Autobahn GmbH. Cifra en 13.000 kilómetros los tramos afectados por asfalto derretido y grietas. La solución, denuncian, es construir de forma distinta, teniendo en cuenta la posibilidad de que se registren temperaturas así de elevadas. "Se tardará décadas", lamentan, en que toda la red de carreteras esté adaptada a esta situación.