El Gobierno desborda optimismo y aplasta las previsiones de los analistas sobre el PIB

Más optimismo en el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha mejorado en cuatro décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este año, hasta el 2,6%. Esta cifra contrasta con los vaticinios de una larga lista de organismos y casas de análisis, que atisban unas proyecciones más prudentes que las gubernamentales.

Por ejemplo, la Comisión Europea prevé un crecimiento del 2,4%, una cifra similar a la de BBVA Research. Mientras tanto, el Banco de España sitúa el avance del PIB en el 2,3%. La OCDE estima un crecimiento del 2,2%, cifra que coincide con el consenso recogido por Funcas. Los menos optimistas son CaixaBank Research y el FMI, que proyectan una subida del 2,1%.

Para 2027, el Gobierno también ha elevado una décima su estimación, hasta el 2,2%, y lo ha hecho en el marco de la presentación del nuevo cuadro macroeconómico que debería acompañar a los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, pero que el Gobierno todavía no ha presentado. El cuadro macro, la senda de déficit y el techo de gasto son el paso previo a la presentación de estas cuentas, que el Ejecutivo de Sánchez tiene prorrogadas desde 2023. Para 2028 y para 2029, el Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% y del 2%, respectivamente.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha desbordado optimismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Cuerpo ha aplaudido "las buenas señales de crecimiento de alta frecuencia de datos de los últimos meses" de España. Así, ha adelantado que el crecimiento del segundo trimestre podría estar "a la altura o incluso ligeramente por encima" del registrado en el primer trimestre (0,6%).

También ha presumido de los datos oficiales de afiliación (a pesar del efecto maquillaje del pluriempleo o las bajas) y de la reducción de deuda y déficit (aunque estén aumentando en términos absolutos). Según sus estimaciones, el déficit bajará hasta el 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027. Respecto al paro, pronostican que caiga al 9,9% y se sitúe en el 9,4% en 2027.