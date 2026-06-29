Adiós a los 20 céntimos por litro: ¿cómo quedan las ayudas a la gasolina y el diésel?

El Gobierno ha anunciado hoy, mediante un real decreto-ley, el fin de la rebaja del IVA al 10% de los carburantes (que vuelve al 21%), la introducción en su lugar de un descuento a los carburantes a través de una bonificación (subvención) y la eliminación del impuesto a la producción de energía. Así lo ha comunicado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que lo explicaba de este modo en un vídeo publicado en su cuenta de X:

El alivio al coste de gasolina y gasóleo continuará y se adaptará progresivamente a la normalización de los mercados: 🔸15 cts/l en julio, 10 agosto y 5 septiembre, retirada en octubre

➡️Si el conflicto se recrudece y los precios vuelven a dispararse, la ayuda volverá a 20 cts/l pic.twitter.com/2l88oSZYlc — Carlos Cuerpo (@carlos_cuerpo) June 29, 2026

Como vemos, el ministro explica que "va a continuar el alivio, el costo de la gasolina y el gasoil y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses. Es decir, conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cantidad se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre", comenzaba diciendo el ministro.

"Como he dicho, de manera progresiva para seguir apoyando conforme estos precios están todavía por encima de los niveles preguerra, pero lo hacemos para que no exista un salto conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias. En cualquier caso, y esto es otro mensaje importante también, mantenemos una cláusula automática de vuelta a esos 20 céntimos por litro de apoyo a los hogares en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a dispararse. Esto está también en el real decreto ley, de manera automática, si el conflicto se recrudece y los precios vuelven a dispararse, la ayuda para hogares subiría directamente a 20 céntimos", explicaba Carlos Cuerpo.

De esta forma, el Gobierno sustituye la rebaja del IVA de los carburantes (que pasó del 21% al 10%) por un descuento directo que entrará en vigor el 1 de julio. Esta comenzará con 15 céntimos por litro en julio y se irá reduciendo progresivamente hasta desaparecer en octubre de este año.

También se reduce el impuesto sobre la producción de energía eléctrica

También se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro a los carburantes para los profesionales del sector primario y del transporte. Además, en el caso del sector agrícola, se añaden 165 millones de euros de gasto en ayudas para la compra de fertilizantes, que habría que sumar a los 500 millones que ya estaban disponibles.

Por otro lado, Carlos Cuerpo también ha anunciado que se reducirá de forma progresiva el impuesto sobre la producción de energía eléctrica hasta su completa eliminación. En la actualidad, este impuesto tiene un tipo del 7%, que pasará a situarse en torno al 5% en los dos trimestres restantes del año. En 2027 bajará aproximadamente al 3,5% y en 2028 desaparecerá por completo. En palabras del ministro, "lanzamos ya una señal estructural de desaparición del impuesto sobre la producción que nos demandaban los sectores. Es una medida costosa presupuestariamente, pero creemos que es el momento adecuado para seguir reforzando esta señal de electrificación en nuestra economía".

En cuanto al coste que tendrá la aplicación de estos descuentos se estima que será de 1.825 millones de euros, según el Ejecutivo. A lo que habría que sumar la pérdida recaudatoria de 2.700 millones de euros para 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción energética.