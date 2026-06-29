El gráfico que demuestra el empobrecimiento de los españoles a través de las ventas de coches

La pérdida de poder adquisitivo que los españoles llevan varias décadas sufriendo no se manifiesta sólo en que la riqueza acumulada por los jóvenes sea cada vez menor o en que los precios de la vivienda absorban una parte cada vez mayor del salario, sino también en el hecho de que ya no se compran tantos coches nuevos y los ciudadanos optan por vehículos de segunda mano, debido a su menor capacidad de compra actual.

En este medio ya hemos mostrado en varias ocasiones que el parque automovilístico español está cada vez más envejecido (el 30% de los coches supera los 20 años de antigüedad), un fenómeno que tiene menos que ver con una supuesta preferencia de los españoles por los coches 'retro' que con la insuficiente capacidad económica para cambiar de vehículo con facilidad.

No obstante, si observamos la evolución a largo plazo entre las matriculaciones de vehículos nuevos y los cambios de titularidad de coches de segunda mano, veremos que hubo una época no muy lejana en la que se compraban casi tantos coches nuevos como de segunda mano.

Diferencia en máximos históricos

En el siguiente gráfico, elaborado por el sociólogo e investigador de Funcas Juan Carlos Rodríguez, podemos ver la evolución desde 1960 hasta 2025 en el número de matriculaciones de nuevos vehículos y en las compras de coches de segunda mano:

La historia económica y demográfica de España en los últimos sesenta años largos reflejada en un gráfico de compraventa de turismos nuevos y usados. Si lo piensan un momento, verán que no exagero. Bueno, un poco sí. pic.twitter.com/GRGA01mrKm — Juan Carlos Rodríguez (@jcrp1941) May 29, 2026

Como se puede ver en el gráfico, el panorama ha cambiado notablemente desde la crisis de 2008. Ese año, el número de matriculaciones se hundió, pasando de superar los 1,5 millones a tocar fondo en 2012 con alrededor de 750.000 matriculaciones, es decir, una caída a la mitad en solo cuatro años. A partir de entonces, el mercado de coches nuevos inició una recuperación que se vio interrumpida por la crisis del covid-19, sin haber alcanzado todavía los niveles de 2019.

Sin embargo, mientras que el número de matriculaciones no ha vuelto a los niveles anteriores a 2008, no ha ocurrido lo mismo con la compra de coches de segunda mano. Si en 2008 rondaba los 2,5 millones de cambios de titularidad, en la actualidad supera los 3,25 millones. Así pues, vemos que, mientras las matriculaciones de coches nuevos han caído, el mercado de segunda mano vive su mejor momento. Otra cuestión llamativa es que actualmente la diferencia entre coches nuevos y usados está en su máximo histórico.

A partir de 1990 cambia todo

Para encontrar el último momento en la historia reciente en el que se realizaron más matriculaciones que cambios de titularidad en nuestro país, hay que retroceder hasta 1990. Ese año, la compra de coches nuevos superaba holgadamente el millón de unidades, mientras que la de segunda mano no llegaba a esa cifra. Desde entonces, los coches de segunda mano han ido ganando cada vez más terreno a los coches nuevos.