El gran brindis al sol de Cuerpo: el humo que hay detrás de sus nuevas previsiones de crecimiento

Es la hora de Carlos Cuerpo. Es la hora de la Economía. Mientras Gertrudis, la secretaria de Zapatero decide no contestar a ninguna pregunta y asiste muda al interrogatorio de los senadores en la comisión de investigación de la Cámara Alta, el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo prepara la presentación de su cuadro macroeconómico para este mismo lunes, día al que se ha adelantado la celebración del consejo de ministros.

Este cuadro Macroeconómico, es necesario para la elaboración de presupuestos, esos que llevan retrasándose desde 2023 y que en 2025 ni siquiera se presentaron. De todas maneras, como todos los años, el Gobierno sigue diciendo que los va a presentar y los datos presentados hoy por Carlos Cuerpo. Además, incorporan el impacto del conflicto en Oriente Medio sobre el crecimiento y la inflación de la economía española, así como el efecto de las rebajas fiscales incluidas en el plan de respuesta a la guerra, ya que las previsiones vigentes datan de noviembre de 2025.

¿Y qué dice el Gobierno? Que vamos a crecer más de lo esperado, un 2,6%, cuatro décimas más respecto a la estimación anterior. Parece que el Gobierno no ve un impacto negativo de la espiral de precios, ni tampoco de la posibles subidas de tipos de interés que sí están contemplando los analistas internacionales. Tampoco las rebajas que han pronosticado otros organismos. El Banco de España estima el 2,3% para este año, funcas también las rebaja hasta el 2,2% y la AIREF el 2,2%. Además, todos ellos están elevando sus previsiones de inflación.

De nuevo, nos encontramos con un Gobierno que maneja la estadística a su antojo. Siguen alimentando la narrativa de los campeones de crecimiento y no se quieren apear de esa cuestión, pese a que el resto de indicadores están hablando de incremento de la pobreza. Los españoles viajan menos (un 4,4% menos hasta marzo que el año pasado). El comercio minorista recorta sus ventas en mayo, poniendo fin a dos años de alzas.

Además, cerca del 40% de la población, el 36,4% confiesa no poder llegar a fin de mes si tiene que afrontar un gasto imprevisto. Un porcentaje que crece respecto al año anterior. Además, 1 de cada tres españoles no puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. En cuanto a pobreza infantil, afecta a casi el 34% de los menores. Por no hablar del problema de la vivienda, que cada vez afecta a más personas en nuestro país.