El Supremo confirma una multa de 13,5 millones a Indra por saquear la contratación pública

El Tribunal Supremo ha dado carpetazo al último recurso de Indra y ha confirmado la sanción de 13,5 millones de euros que la CNMC le impuso en 2018 por participar en un cártel de licitaciones públicas de tecnología. Una historia de corrupción corporativa que duró diez años y afectó a organismos tan sensibles como la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el SEPE.

El funcionamiento era tan burdo como efectivo. Las empresas implicadas se repartían de antemano los contratos públicos gracias a contactos dentro de las propias Administraciones convocantes. Acordaban en privado los porcentajes de reparto, luego maquillaban esos acuerdos con UTE presentadas a la Administración, y completaban el tinglado con compromisos de no competencia para que nadie rompiera el reparto. Si alguna empresa facturaba de más o de menos respecto a lo pactado, había un sistema de compensaciones. Todo muy ordenado. Todo muy ilegal.

La conducta se prolongó entre 2005 y 2015. Una década larga en la que el contribuyente financió contratos que nunca se sometieron a competencia real. Javier Monzón de Cáceres, presidió Indra desde su fundación en 1992 hasta 2015. Es decir, el cártel que acaba de confirmar el Supremo se gestó y operó íntegramente bajo su mandato

Indra intentó zafarse de la multa con un argumento llamativo: que la CNMC no había investigado la responsabilidad de los funcionarios y organismos públicos que facilitaron el esquema. El Tribunal Supremo lo ha despachado con contundencia. La exención legal del artículo 1.3 de la Ley de Defensa de la Competencia no depende de que la Administración sea investigada, sino de que la empresa acredite por sí misma que su conducta cumple determinados requisitos económicos. Indra no lo acreditó.

Dicho de otra forma: que los funcionarios también la líen no exonera a quien pagó por que la liaran.

La Audiencia Nacional ya había rechazado todos los argumentos de Indra en primera instancia. El Supremo acaba de confirmar ese criterio y añade que la eventual responsabilidad de terceros —incluida la Administración— no rebaja ni la multa ni la agravante de haber sido instigador del cártel.

Indra declinó hacer comentarios.