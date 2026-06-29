Francia acaba de enfrentar una ola de calor que le ha demostrado que el discurso ecologista no es más que mera palabrería con la que no van a mejorar las condiciones de vida de las personas. Más bien al contrario: los efectos que se derivan de las medidas que responden a este dogma ideológico son absolutamente perversos. En este sentido, el país parece haberse dado cuenta del error que ha supuesto su rechazo a la utilización del aire acondicionado.

Equipamiento con aire acondicionado

Ante la ola de calor que ha vivido Francia en los últimos días, las autoridades del país han decidido equiparse con aires acondicionados. De este modo, el Gobierno francés encarga 30.000 aparatos de aire acondicionado para los hospitales. De hecho, como informa BFMTV, el pasado jueves el primer ministro francés envió una carta a los alcaldes detallando el plan del Gobierno para hacer frente a la intensa ola de calor que azota al país.

En la misiva, el primer ministro explica que "el ministro de Sanidad anunció ayer la liberación de 100 millones de euros para atender las necesidades urgentes de refrigeración de los servicios hospitalarios más expuestos". Además, en el comunicado "se insta a los responsables de los centros sanitarios públicos y privados a que procedan sin demora a alquilar o comprar el equipamiento adicional que puedan necesitar para evitar el cierre de los servicios".

Por otra parte, en la carta también se detalla que "el fondo destinado a mejorar la calidad en las residencias de ancianos, dotado con 100 millones de euros, también podría utilizarse como prioridad para estos gastos". Así, este medio de comunicación incide en que el Gobierno había explicado que "como parte del plan de inversión hospitalaria de 6.000 millones de euros previsto entre 2026 y 2035, el presupuesto destinado a la renovación energética se duplicará hasta alcanzar los 600 millones de euros".

Por otra parte, France 24 detalla que Francia ha prometido 130 millones de euros para adaptar las escuelas a las olas de calor. Concretamente, este medio explica que el país destinará este dinero "a sistemas de refrigeración y a obras de renovación en escuelas francesas".

Esta decisión de las autoridades francesas contrasta con la postura mayoritaria de los ciudadanos con respecto al uso del aire acondicionado, aunque resulta una muestra adicional de la importancia y los beneficios que se derivan de la innovación tecnológica. Al respecto, cabe recordar que, según detalló un estudio publicado en junio de 2021 por la Ademe –la Agencia de la Transición Ecológica—, la gran mayoría de la población francesa no tiene instalados estos aparatos.

Concretamente, como podemos ver en el gráfico, sólo el 25% de los hogares está equipado con dispositivos de climatización y aire acondicionado. En este sentido, el estudio detallaba que esta tasa promedio del 25% "oculta importantes disparidades", puesto que "el 31% de los propietarios de casas unifamiliares tienen aire acondicionado, en comparación con solo el 20% de los hogares que viven en edificios de apartamentos".

Ademe

Pero ¿por qué en Francia es tan baja la tasa de equipamiento de los hogares? Al respecto, Radio Francia Internacional incide en que, según una encuesta, dos tercios de los franceses alegaron que este es uno de los motivos por los que no instalan un aparato de aire acondicionado en sus hogares. Del mismo modo, el rechazo hacia la utilización de aire acondicionado por parte de los franceses reside en cuestiones ideológicas: según una encuesta elaborada por OpinionWay para France Energie, el 36% de las personas consultadas hizo referencia a sus preocupaciones medioambientales para rechazar el aire acondicionado.

A ello se suman, además, los llamamientos al ahorro energético tras el estallido de la guerra de Ucrania. En este sentido, Radio Francia Internacional recuerda cómo en el año 2022 el Gobierno francés puso en marcha una campaña para reducir el consumo de energía, llegando a citar el uso del aire acondicionado como uno de los vectores fundamentales.

Con todo, existe también un problema regulatorio. Precisamente, este mismo medio destaca que "a las decisiones que puedan tomar los ciudadanos en sus residencias privadas, se une la protección de determinados edificios protegidos". Concretamente, según Radio Francia Internacional, en el país existen más de 45.000 edificios protegidos, lo que supone un obstáculo para el equipamiento con aparatos de aire acondicionado al considerarse que su instalación puede afectar a la estructura y la fachada.

De hecho, este medio pone como ejemplo la ciudad de Lyon, donde "una gran parte de su centro urbano está clasificado como patrimonio histórico por parte de la Unesco y, con ello, la posibilidad de realizar reformas queda muy limitada". Del mismo modo, se explica que "ciudades como Niza, donde el parque urbano cuenta con abundantes edificios antiguos, los proveedores advierten de que la instalación de aires acondicionados es casi inviable al contar con poco aislamiento térmico".