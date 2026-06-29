La financiación alternativa que utilizan los promotores profesionales

Durante años, la financiación bancaria ha sido prácticamente la única vía para que un promotor inmobiliario pudiera desarrollar un proyecto. Sin embargo, el endurecimiento de las condiciones de acceso al crédito y la creciente demanda de alternativas de inversión han impulsado un nuevo modelo que está transformando el sector: la financiación participativa.
En este contexto, Civislend se ha consolidado como una de las plataformas de referencia del mercado español, conectando a promotores profesionales que necesitan financiación con miles de inversores que buscan participar en el desarrollo de proyectos inmobiliarios con garantías.
Un sector en pleno crecimiento
El mercado español de financiación participativa vive uno de sus mejores momentos. En 2025 alcanzó un volumen récord de 761,6 millones de euros financiados, un 45,8 % más que el año anterior, según el Informe Anual de Universo Crowdfunding.
Dentro de este crecimiento, el segmento inmobiliario es el gran protagonista, concentrando más del 74 % del volumen total del mercado. Cada vez son más los promotores que recurren a este tipo de financiación para complementar la financiación bancaria tradicional, y también son más los inversores que incorporan este tipo de activos a su cartera.
Fundada en 2017 y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Civislend se ha convertido en la plataforma líder de crowdlending inmobiliario en España.
En 2025, la plataforma canalizó más de 133 millones de euros hacia proyectos inmobiliarios, situándose entre los principales operadores del sector y consolidando una trayectoria de crecimiento sostenido. Hasta la fecha, ha financiado promociones residenciales, hoteles, residencias de estudiantes, activos logísticos y otros desarrollos inmobiliarios repartidos por toda la geografía española, colaborando con promotores de amplia experiencia.
El funcionamiento de Civislend es sencillo
Cuando un promotor necesita financiación para desarrollar un proyecto inmobiliario, la plataforma analiza exhaustivamente la operación desde un punto de vista jurídico, urbanístico, financiero y comercial. Cada proyecto cuenta con su propia rentabilidad y plazo fijo.
Solo aquellos proyectos que superan el proceso de análisis son publicados en la plataforma –solo en torno al 10 %–, para que los inversores puedan decidir libremente si desean participar y con qué capital. Cada proyecto cuenta con garantías, como la garantía hipotecaria de primer rango, una rentabilidad del 10-13 % en un plazo medio de 15 meses.
Por su parte, el promotor obtiene una fuente de financiación flexible y especializada, mientras que los inversores pueden acceder a oportunidades que tradicionalmente estaban reservadas a entidades financieras o grandes patrimonios.
En Civislend es posible participar en proyectos inmobiliarios desde 250 euros, permitiendo que un mayor número de personas pueda diversificar sus inversiones entre distintos proyectos y diferentes ubicaciones.
Una vez financiado el proyecto, los inversores reciben actualizaciones periódicas sobre la evolución de la promoción: avance de obra, comercialización, hitos urbanísticos, certificaciones, disposiciones del préstamo o cualquier incidencia relevante que pueda afectar al desarrollo previsto.
Una alternativa cada vez más consolidada
La evolución del mercado demuestra que la financiación participativa ya no representa una alternativa minoritaria.
La necesidad de nuevas fuentes de financiación para el sector inmobiliario, junto con el interés creciente de los inversores por diversificar sus carteras, está impulsando el desarrollo de plataformas especializadas como Civislend.
Para más información, regístrate hoy en Civislend y accede a las mejores oportunidades del sector inmobiliario.
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