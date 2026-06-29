Nuevo golpe de Bruselas: encarece las compras en Shein y Temu con una tasa de 3 euros

La Unión Europea comenzará a aplicar desde el 1 de julio una nueva tasa aduanera a las compras realizadas a través de plataformas de comercio electrónico cuando el valor del envío no supere los 150 euros. La medida, que afectará especialmente a operadores de bajo coste como Shein, Temu o AliExpress, busca corregir las ventajas competitivas derivadas de una exención aduanera vigente desde hace décadas.

La nueva normativa establece un recargo de tres euros por cada categoría de producto incluida en un envío. Esto significa que el importe no se calculará por paquete completo, sino en función de los distintos tipos de artículos que contenga. Por ejemplo, un pedido formado únicamente por varias camisetas abonará una sola tasa de tres euros, mientras que si incluye camisetas y gafas de sol, el cargo ascenderá a seis euros al tratarse de dos categorías diferentes.

Según ha explicado Bruselas, el responsable del pago será el vendedor o el importador de la mercancía, no el consumidor final. No obstante, las plataformas podrían trasladar indirectamente este coste a los precios de venta, aunque deberán mostrar el importe total de la compra antes de que el cliente formalice el pedido.

La decisión responde al fuerte crecimiento del comercio electrónico internacional. Las instituciones europeas alertan de que las aduanas reciben actualmente millones de paquetes diarios procedentes de terceros países, una situación que dificulta los controles sobre seguridad, cumplimiento normativo y fraude comercial. Además, consideran que el actual sistema favorece a determinados modelos de negocio basados en productos de muy bajo coste.

Las cifras manejadas por la Comisión Europea muestran la magnitud del fenómeno. En los últimos años, el volumen de envíos de bajo valor se ha disparado y una gran mayoría procede de China. Bruselas sostiene que esta situación genera una competencia desigual frente a los fabricantes y distribuidores europeos, que sí están sujetos a los aranceles y obligaciones comunitarias habituales.

En vigor hasta el 1 de julio de 2028

La tasa tendrá carácter temporal y permanecerá en vigor hasta el 1 de julio de 2028. Posteriormente, entrará en funcionamiento una reforma aduanera más amplia que eliminará definitivamente la exención para los envíos de menos de 150 euros y aplicará gravámenes en función de la naturaleza de cada producto.

Además, la Unión Europea prevé poner en marcha una nueva fase de digitalización de las aduanas para centralizar la información sobre importaciones y mejorar el control de los envíos. Dentro de ese proceso, también está prevista la implantación de una futura tasa de gestión aduanera para los paquetes procedentes de países extracomunitarios, cuyo importe definitivo aún debe concretarse.

Con esta iniciativa, Bruselas pretende reforzar la supervisión de las importaciones de bajo coste, garantizar una mayor igualdad de condiciones para las empresas europeas y adaptar las normas aduaneras al crecimiento del comercio electrónico global.