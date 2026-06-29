Los animalistas exigen que los agricultores aprendan a "coexistir" con los conejos que arrasan los cultivos

Los agricultores de Castilla-La Mancha llevan años viendo cómo los conejos devoran sus cultivos. Miles de hectáreas de cereal, viñedo o leñosos sufren cuantiosos daños cada campaña y la Junta ha respondido con un plan para reducir una sobrepoblación que ya ha obligado a capturar más de 600.000 ejemplares en lo que va de año. Sin embargo, la organización ecologista WWF cree que el problema no se soluciona cazando más conejos, sino aprendiendo a "coexistir" con ellos.

La organización ecologista ha reclamado al Gobierno de Emiliano García-Page que retire el Plan de Acción frente a la sobrepoblación del conejo de monte. Consideran que el Ejecutivo está tratando a la especie "exclusivamente como un problema para la agricultura" e ignora que, en buena parte de la Península Ibérica, sus poblaciones están en retroceso.

WWF afirma que el conejo de monte, "aunque es abundante en ciertas áreas agrícolas donde se concentran los daños, al mismo tiempo es una especie en declive en gran parte del territorio ibérico". En el caso de Castilla-La Mancha, afirman, el conejo de monte está en declive o casi desaparecido en más de un 60% de la región.

Por ello, la organización reclama que se prioricen "vallados, protectores individuales o repelentes, así como al fomento de la depredación natural mediante posaderos para rapaces, el mantenimiento de linderos y la prohibición del control de depredadores en zonas con daños". Cuando no existan otras alternativas, afirman, "se debe dar prioridad a la captura en vivo de los animales para su traslado a zonas con baja densidad, con protocolos sanitarios claros y un seguimiento posterior".

Medidas que no funcionaron

Varias de las medidas que reclama la organización ya están incluidas, al menos parcialmente, en el plan de la Junta que ya ha costado al menos cuatro millones de euros. Pero como no han sido suficientes para frenar los destrozos de los conejos, el Gobierno de García-Page ha tenido que permitir también la caza nocturna controlada, ha creado equipos específicos de control (Ecofa) y mantiene operativos equipos de huroneros para reducir las poblaciones allí donde los daños son más graves.

Solo en Castilla-La Mancha hay alrededor de 16.000 parcelas afectadas y unas 26.800 hectáreas con daños provocados por los conejos, casi el 40% de ellas en la provincia de Cuenca. En algunas explotaciones de cereal, los animales llegan incluso a impedir que la planta nazca. Para mejorar la situación, desde comienzos de año ya se han capturado más de 603.000 conejos, según los datos de la Junta.

Sin embargo, WWF considera que la caza para el control poblacional no es aceptable y defiende que agricultores y conejos deben aprender a convivir, incluso en las zonas donde los daños son más elevados. Es más, consideran que "es imprescindible y urgente impulsar medidas de recuperación del conejo en los lugares donde ha desaparecido o escasea". Lo que no está claro es cómo se convence a los conejos de que no emigren allí a donde está la comida, es decir, a los campos de los ya castigados agricultores.