Oughourlian, sobre la salida de Barceló: "No somos ingenuos y no voy a contar tonterías"

El presidente de Prisa, Joseph Oughourlian, ha confirmado este lunes lo que muchos ya intuían: hubo "un momento delicado y difícil con el Gobierno". Lo ha dicho él mismo, en rueda de prensa tras la junta general de accionistas, y sin demasiados rodeos. La causa, según su versión, fue la decisión del grupo de no presentarse al concurso de licencias de televisión en abierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tenía sobre la mesa. Negarse a bailar al son del poder tiene consecuencias. Oughourlian lo sabe, y lo ha reconocido.

La comparecencia llegaba en un contexto que no puede ignorarse. La Unidad Central Operativa (UCO) encontró en la libreta de Leire Díez, exmilitante del PSOE, anotaciones que apuntarían a una maniobra para que Prisa acabara en manos de Telefónica. Una operación que, de haberse ejecutado, habría dejado al grupo propietario de El País, de nuevo, bajo la órbita de una empresa con participación pública relevante. Dicho de otro modo: bajo la influencia indirecta del Gobierno, que ha perdido tras su guerra con el empresario de origen armenio.

Ante esa pregunta, Oughourlian ha respondido con una mezcla de cautela y franqueza que resulta elocuente por sí sola: desconoce si "esta señora" tuvo acceso a alguien del grupo, pero "tampoco somos ingenuos", ha admitido. Y ha añadido que no va a "contar tonterías". Pocas frases resumen mejor la situación. En los mencionados papeles, tal y como ha publicado ya Libertad Digital, se menciona a Manuel de la Rocha, el economista de referencia de Sánchez, y uno de los cerebros del asalto del Gobierno al espectro financiero como Indra o Telefónica. También se refieren a Javier de Paz, presidente de Movistar Plus+, quien también estuvo vinculado a la empresa del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero al plantear la compra del 25% de Análisis Relevante, la empresa instrumental mediante la que el exlíder socialista habría cobrado mordidas a cambio de influir en el rescate de Plus Ultra.

Lo que el presidente de Prisa no ha explicado, porque ha dicho que "no puede contar mucho más", es qué ocurrió exactamente del lado del Ejecutivo. Esa laguna es, precisamente, la que más incomoda. Cuando un empresario reconoce tensiones con el Gobierno sin poder detallarlas, la imaginación de cualquier observador honesto no necesita demasiado vuelo.

Al margen del ruido político, Oughourlian ha intentado poner en valor la gestión del grupo. Trece meses después de su célebre frase de que "Prisa no es un juguete", el presidente se ha presentado ante los accionistas con los deberes hechos, o al menos eso sostiene. El País roza los 476.000 suscriptores digitales, la deuda se ha reducido un 18% en cuatro años y el grupo aspira a superar los 1.000 millones de euros de ingresos en 2026. Los tribunales, además, le han dado la razón tres veces frente a Global Alconaba en el litigio por la ampliación de capital.

El despido de Àngels Barceló

Sobre la salida de Àngels Barceló de la cadena SER, cuyos detalles ya comentamos en Libertad Digital, Oughourlian ha rechazado la tesis de que responda a un giro editorial y ha disparado contra quienes, tras abandonar Prisa, se "autodeclaran víctimas de la libertad de prensa". Una crítica que apunta directamente a ciertos periodistas que han abandonado el grupo en los últimos tiempos con el relato de la persecución como equipaje. También ha aludido a "una campaña" orquestada por quienes preparan nuevos medios y quieren presentarse como "la esencia de la izquierda" y "los progresistas de verdad". En un mercado de televisión que pierde entre un 15 y un 20% de audiencia al año, les augura pocas alegrías.

Lo que queda, después de todo, es una pregunta sin responder: ¿hasta dónde llegó realmente esa presión del Gobierno sobre Prisa? Oughourlian sabe más de lo que dice. Y en eso, al menos, ha sido completamente transparente.