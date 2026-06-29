Suspenden a un trabajador de urgencias por irse dos veces a la feria estando de servicio y llevarse la ambulancia

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado la sanción impuesta a un conductor de ambulancia de urgencias que, en dos ocasiones y durante su jornada laboral, se desplazó con el vehículo de la empresa hasta la feria de Yecla y permaneció en las casetas vestido con el uniforme (aquí se puede leer la sentencia). El trabajador ha sido suspendido de empleo y sueldo durante 45 días.

El trabajador en cuestión comenzó a trabajar como conductor de ambulancia en la empresa UTE Transporte Sanitario Murcia Lote 8 (integrada por Ambulancias Mar Menor y Orthem). Desde entonces, su trabajo consiste en atender urgencias desde una base donde las ambulancias permanecen estacionadas hasta que llega una llamada del 112.

Se fue a la feria estando de servicio

Los hechos ocurrieron en primer lugar el 17 de septiembre de 2023, cuando durante su jornada laboral el trabajador tomó una ambulancia y se dirigió, sin autorización, hasta el recinto ferial de Yecla (Murcia). Allí estacionó la ambulancia, se bajó uniformado y pasó unos 40 minutos en las casetas. El jefe de base detectó el extraño movimiento a través del GPS y lo localizó por teléfono. El trabajador explicó que había ido a recoger las llaves de su coche. La empresa consideró que había hecho un uso indebido de la ambulancia y le impuso una sanción de dos días de suspensión de empleo y sueldo.

Tan solo ocho días después, el 25 de septiembre de 2023, volvió a ocurrir lo mismo. Al inicio de su turno, el trabajador volvió a coger la ambulancia y se dirigió al mismo recinto ferial de Yecla. La estacionó a las 20:39 horas y estuvo en las casetas, uniformado, hasta las 21:41 horas. Nuevamente, su jefe de base lo localizó por el GPS y le llamó para preguntarle qué hacía allí. La respuesta fue la misma: "he ido a recoger las llaves del coche".

La empresa lo suspendió 45 días

En este caso, la empresa actuó con más determinación. El 13 de noviembre de 2023 abrió un expediente sancionador por los hechos del 25 de septiembre, advirtiendo al trabajador de que podían constituir faltas graves y muy graves según el Convenio Colectivo de ambulancias de la Región de Murcia. El trabajador presentó sus alegaciones el 27 de noviembre y solo un día después el expediente se dio por concluido sin que la representación de los trabajadores hubiera intervenido.

El 7 de diciembre de 2023 se dictó la sentencia: una sanción de 45 días de suspensión de empleo y sueldo. Dicha notificación llegó por burofax el 14 de diciembre y la sanción se ejecutó entre el 8 de enero y el 21 de febrero de 2024.

Los tribunales dan la razón a la empresa

Sin embargo, el trabajador recurrió esta sanción ante los tribunales. El 29 de enero de 2025, el Juzgado de lo Social N.º 6 de Murcia desestimó su demanda y confirmó íntegramente la sanción de 45 días. La apelación del trabajador llevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que el 24 de marzo de 2026 dictó la sentencia definitiva: desestimó el recurso de suplicación del trabajador y confirmó la resolución del juzgado de instancia en todos sus términos.

Así pues, aunque el trabajador no fue despedido, sí fue sancionado con 45 días de suspensión de empleo y sueldo por haberse desplazado en dos ocasiones a la feria con la ambulancia de la empresa y vestido con el uniforme, permaneciendo allí 40 minutos en la primera ocasión y alrededor de una hora en la segunda.