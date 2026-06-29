Última oportunidad para disfrutar del webinario exclusivo de Libertad Digital y el Mago More

Tras el éxito alcanzado el pasado martes, Libertad Digital y el Mago More te brindan una última oportunidad para disfrutar del contenido del webinario ofrecido en exclusividad a más de 4.000 lectores de Libertad Digital y donde ya se han apuntado cientos de usuarios para conocer y disfrutar las claves de la IA.

Miles de personas se conectaron al estreno y la respuesta fue abrumadora. Muchos de los asistentes descubrieron, por fin, cómo aprovechar la inteligencia artificial para recuperar muchísimo tiempo en su trabajo, tareas del hogar, proyectos personales y el día a día.

Para nosotros, esa es la mayor recompensa: ver cómo a las personas normales se les enciende la bombilla y se dan cuenta de que no tienen que seguir siendo los secretarios de su propia vida ni dejarse la piel en tareas aburridas.

Pero sabemos que muchos de vosotros, oyentes y lectores de Libertad Digital, estabais trabajando, atrapados en un atasco o peleando para bañar a los niños a esa hora y os fue imposible asistir.

Otros nos habéis escrito pidiendo repasar los pasos porque os quedasteis con ganas de más.

No os vamos a dejar tirados.

Hemos decidido liberar la grabación de la masterclass –por tiempo limitado– para los lectores de Libertad Digital. Puedes disfrutarla al completo y verla con calma.

Haz clic aquí para ver ahora la grabación de la masterclass antes de que desaparezca

Además, durante el directo de la semana pasada dimos un paso más allá y abrimos oficialmente las puertas de una nueva formación premium sobre inteligencia artificial: IA Para Cada Día.

El programa con el que más de 4.300 personas, sin conocimientos técnicos ni experiencia, han logrado delegar en la inteligencia artificial sus tareas más aburridas, repetitivas y complejas del día a día, recuperando su tiempo, siendo más productivos en el trabajo y viviendo mejor.

Si quieres dejar de trastear con la IA y aprender de una vez por todas cómo aprovecharla al 100% con las estrategias actualizadas a 2026 que sí funcionan, no se diga más:

Sí, quiero aprender a dominar la IA –Haz clic ahora mismo y descubre los beneficios exclusivos de Libertad Digital en tu inscripción a IA Para Cada Día–.

Esperando que tomes la decisión correcta y que comiences a liberar tiempo extra para lo que realmente importa,

Un abrazo, gracias.