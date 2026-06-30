De limpiadoras a fontaneras: "Estoy segura de que voy a encontrar un buen trabajo"

La fontanería sigue siendo uno de los sectores con mayor demanda de profesionales, pero también uno de los más masculinizados. Para una quincena de mujeres que participan en el curso de iniciación impulsado por FEMEVAL en Alacuás (Valencia), esta formación supone una oportunidad para adquirir nuevas competencias y abrirse camino en un mercado laboral necesitado de mano de obra cualificada.

Entre las alumnas se encuentran Pilar Montes y Fernanda Arbolea, dos mujeres con trayectorias muy diferentes, pero con un objetivo común: encontrar una profesión con futuro. "Cuando vi el curso me pareció fabuloso", explica Pilar, que durante años ha trabajado como ama de casa y en labores de limpieza y actualmente se encontraba fuera del mercado laboral. "Siempre ha sido una profesión dirigida a los hombres y nosotras también podemos desempeñar este trabajo".

Fernanda, por su parte, llegó a España hace apenas cinco meses procedente de Colombia. Allí trabajaba como responsable de un supermercado, pero al aterrizar en España tuvo que buscar empleo en sectores muy distintos.

"Uno llega con la esperanza de conseguir trabajo. Cuando ves que las oportunidades son limitadas, este curso se convierte en una posible forma de encontrar empleo", cuenta.

Un oficio con oportunidades

El curso, de 40 horas de duración y gratuito, se ha desarrollado entre los meses de mayo y junio en las instalaciones de FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana), en Alacuás. Las clases se impartieron los martes y jueves, de 10:00 a 14:00 horas, combinando formación teórica y práctica para acercar a las participantes a los fundamentos de la fontanería. La iniciativa forma parte del proyecto DONAiDONA de EVAP, orientado a mejorar la empleabilidad de mujeres y abrirles nuevas oportunidades en sectores con demanda de profesionales, como el metal.

Durante varias semanas las alumnas han aprendido conceptos básicos de fontanería, han conocido materiales, herramientas y sistemas de instalación, y han realizado prácticas en taller. "Primero vimos toda la parte teórica: los tubos, las piezas y los materiales. Después pasamos al taller, donde hemos aprendido a soldar, cortar tuberías y montar instalaciones", explica Pilar.

Financiada íntegramente por EVAP (Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia) e impartida por FEMEVAL, la formación sirve además como puerta de entrada a un itinerario más amplio de capacitación profesional. Muchas de las participantes ya tienen previsto continuar con el curso avanzado, una formación de seis meses que incluye prácticas en empresas del sector. "El objetivo es seguir aprendiendo. Nos han explicado que después podremos hacer prácticas y eso nos da mucha esperanza", señala Fernanda.

Reinventarse para encontrar estabilidad

Detrás de cada alumna hay una historia personal distinta. En el caso de Fernanda, la formación representa una oportunidad para construir una nueva vida en España junto a su familia. "Una no viene aquí de paseo. Viene a buscar una forma de salir adelante", afirma.

Desde su llegada ha trabajado en limpieza y cuidado de personas mayores, empleos que reconoce haber aceptado por necesidad mientras intenta regularizar su situación y acceder a oportunidades más estables. Pilar también buscaba un cambio. Aunque reconoce que siempre le han gustado las reparaciones domésticas, nunca había considerado la fontanería como una salida profesional. "En mi casa arreglaba un grifo o cambiaba alguna cosa, pero quería aprender a nivel profesional. Estaba cansada de hacer siempre lo mismo y me apetecía probar algo nuevo", explica.

En el grupo también se encuentra Ángela, de origen colombiano y residente en España desde hace tres décadas. Tras casi 25 años trabajando en hostelería, actualmente como camarera en el aeropuerto de Valencia, decidió aprovechar una baja laboral para comenzar a formarse en un oficio completamente distinto. "Necesitaba un cambio. La hostelería me ha agotado física, pero sobre todo mentalmente", explica. Convencida de que la fontanería ofrece mejores perspectivas laborales, considera que la falta de profesionales cualificados abre una oportunidad para quienes estén dispuestos a aprender. "Si me formo bien y hago buenas prácticas, estoy segura de que voy a encontrar un buen trabajo".

Ángela ya tiene previsto continuar ampliando su formación con un curso de electricidad y espera poder completar más adelante el itinerario avanzado de fontanería con prácticas en empresas. De hecho, asegura que ya ha contactado con un profesional del sector para empezar a adquirir experiencia. "Estoy haciendo todo esto para cambiar de trabajo. Lo importante es practicar", afirma.

La realidad migratoria

Durante la entrevista, Ángela también ha reflexionado sobre la inmigración. Después de 30 años viviendo en España, considera que la realidad migratoria ha cambiado respecto a cuando ella llegó y sostiene que quienes emigraban entonces lo hacían principalmente con el objetivo de trabajar y construir una nueva vida. A su juicio, la inmigración "debería contribuir a cubrir la falta de mano de obra" que existe actualmente en sectores como la hostelería o los oficios técnicos.

Al igual que el resto de participantes, destaca especialmente el ambiente que se ha creado durante la formación. "Ha sido perfecto. Nos hemos llevado muy bien entre todas y el profesor ha sido un diez", asegura. También valora que el curso haya sido gratuito, ya que ha permitido acceder a una formación que muchas de las alumnas no habrían podido costearse y que puede convertirse en el primer paso hacia una mayor estabilidad laboral.

Más allá de los conocimientos técnicos, todas destacan el ambiente que se ha creado dentro del grupo. Las quince mujeres, muchas de ellas procedentes del sector de la limpieza o de los cuidados, comparten inquietudes similares relacionadas con el empleo, la formación y la búsqueda de nuevas oportunidades. "La mayoría están acostumbradas a trabajar en la limpieza o cuidando personas mayores", explica Ángela, quien, aunque procede del sector de la hostelería, destaca también el compañerismo que se ha generado durante el curso.

"La relación es muy buena. Si una no entiende algo, la otra le ayuda. Compartimos nuestras experiencias y nos damos ánimo unas a otras", asegura Fernanda. Pilar coincide en esa visión y destaca la unión que se ha generado entre las alumnas pese a sus diferentes procedencias. "Son todas muy acogedoras. Nos llevamos muy bien y estamos todas con muchas ganas de aprender", afirma.

Mirando al futuro

Aunque el curso de iniciación ya ha terminado, muchas piensan en el siguiente paso. La posibilidad de acceder a una formación más especializada y realizar prácticas en empresas alimenta sus expectativas de inserción laboral.

"Es un sector que necesita trabajadores y yo creo que si le pones interés y ganas de aprender, te pueden valorar", sostiene Pilar. Fernanda comparte ese optimismo. Para ella, la formación no solo significa aprender un oficio, sino ganar confianza en sus posibilidades profesionales. "Queremos seguir formándonos y encontrar una oportunidad. Este curso puede ser el comienzo de algo mejor", concluye.