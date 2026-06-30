El español que trabaja en los campos de algodón de Australia: "Ganaba 2.500 dólares a la semana y ahorraba más de 2.000"

El fenómeno de jóvenes españoles que emigran a Australia para trabajar en sectores primarios está cobrando fuerza en los últimos años. Ya la semana pasada desde Libre Mercado publicamos cómo muchos españoles con estudios se marchaban hacia ciudades como Perth o Sídney para hacerse un hueco en la industria minera.

Asimismo, el campo australiano también está atrayendo a este perfil. Trabajos en granjas, almacenes agrícolas y logística de materias primas –como el algodón– ofrecen salarios elevados a cambio de largas jornadas y un estilo de vida completamente distinto al español.

Este es el caso de Mario, un joven de Leganés que dejó su vida en Madrid para apostar por este estilo de vida. El origen de su decisión no fue casual. Según explica, todo comenzó durante su etapa universitaria y una experiencia Erasmus en Italia: "Lo que me llevó a venir a Australia fue el hecho de hacer el Erasmus cuando estaba en la universidad. Me fui a vivir a Turín y descubrí que era un estilo de vida que me gustaba, el hecho de poder independizarme un poco y el poder vivir en un país diferente".

A partir de ahí, buscaba un destino donde aprender inglés y vivir una experiencia diferente. Consideró Reino Unido, pero finalmente se decantó por Australia: "Me gustaba la idea de aprender a hacer surf, así que lo que me encajaba con las dos era Australia".

Cómo es trabajar en los campos de algodón

Aunque Mario ya no trabaja en los campos de algodón se dedicó hace un par de años a hacer dos temporadas. Además, también trabajó en la temporada del grano. "Yo lo que hacía era trabajar en una warehouse, que era como un almacenaje de algodón. Traían el algodón los camiones. Yo los descargaba con una loader y luego con un forklift se almacenaban en unas naves", explica a Libre Mercado. El proceso era continuo: descarga, almacenamiento y carga en trenes y contenedores marítimos.

El joven destaca que el ritmo laboral era intenso: "Normalmente eran como 12 horas al día y seis días a la semana". Sin embargo, señala que las condiciones físicas no eran excesivamente duras porque el trabajo era principalmente de conducción de maquinaria: "Las condiciones físicas estaban bastante bien porque era todo el día conduciendo. Si teníamos que descansar, nos dejaban descansar el tiempo que quisiéramos".

Sueldo: hasta 2.500 dólares semanales

Uno de los aspectos más llamativos es el salario. El sistema de pagos por horas y la existencia de pluses por jornada larga incrementaban notablemente los ingresos: "Las primeras ocho horas te pagan como 32 la hora, luego de las ocho a las diez como 45 y de las diez a las doce o más, ya a 60".

Esto hacía que el sueldo semanal variara considerablemente: "Normalmente hacíamos como 2.500 dólares a la semana, unos 1.400 o 1.500 euros". Asimismo, señala cómo en meses de mayor carga laboral, las cifras podían ser incluso superiores.

Por otra parte, el entrevistado destaca que la capacidad de ahorro era muy alta debido al estilo de vida en zonas rurales: "Ahorrábamos bastante por el hecho de que no teníamos vida, estábamos todo el día trabajando".

Además, los gastos semanales eran relativamente bajos: "Como mucho gastábamos 300 dólares a la semana en alquiler, gasolina y comida". Esto permitía ahorrar la mayor parte del salario.

Ante este escenario, la pregunta es inevitable: ¿realmente compensa vivir y trabajar en Australia? "Sí, si tu objetivo es ganar dinero", responde Mario sin dudar.

Sobre el coste de vida, Mario desmonta algunos mitos: "La imagen de que Australia es súper caro es un poco mentira. El alquiler es un poco más caro, pero si lo comparas con Madrid o Barcelona es prácticamente lo mismo", asegura.

Diferencias laborales con España

El joven destaca varias diferencias clave. Una de ellas es la frecuencia de cobro: "Aquí se cobra semanalmente. Creo que eso ayuda muchísimo a la economía y motiva bastante".

También señala un ambiente laboral más relajado: "Aquí se trabaja muchísimo más tranquilo. No les gusta trabajar con tanta presión".

Según su experiencia, la seguridad laboral percibida por los trabajadores es mayor, lo que influye en la dinámica de trabajo.

¿Merece la pena el esfuerzo?

Para él, la respuesta es clara: "Si te fijas un poco en lo económico, yo creo que sí compensa". Aunque también reconoce el carácter repetitivo del trabajo: "Tienes un par de meses que tu vida es un poco monótona y aburrida, pero sales con mucho más dinero del que tenías antes".

A pesar de llevar casi siete años en Australia y reconocer que es un país que le encanta, su intención no es quedarse de forma permanente: "Me veo volviendo a España. Mi familia y mis amigos están allí y para mí es lo más importante".