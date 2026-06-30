El Gobierno volverá a intentar asestar otro golpe al propietario de vivienda en alquiler el próximo mes de julio. Así lo anunció ayer lunes la portavoz del Gobierno, Elma Saiz. Según explicó la socialista, PSOE y Sumar estarían dando forma a otro real decreto que incluye una importante subida fiscal a los propietarios que alquilen su vivienda a turistas.

En concreto, se trata de subir el IVA de este formato de alquiler del 10% al 21%. No es la primera vez que PSOE y Sumar pactan esta medida, aunque su falta de apoyo parlamentario les ha impedido implantarla. Sumar lleva años pidiendo una subida fiscal de estas características a los propietarios que alquilan sus viviendas bajo la fórmula del arrendamiento vacacional, a los que usan como chivos expiatorios de la subida de los precios de los alquileres.

Por tanto, si estas formaciones logran convencer a sus socios para llevar a cabo este plan, los pisos turísticos pagarían más IVA que los hoteles, una medida que favorece directamente al lobby hotelero mientras perjudica a la clientela.

Como ya publicamos en Libre Mercado, implantar un IVA del 21% al alquiler vacacional provocaría situaciones tan llamativas como que un ciudadano que alquile un apartamento por unos cuantos días, por ejemplo, en Peñíscola pagaría un impuesto mayor que el que se hospede en el Ritz, en el Palace o en el más lujoso de los hoteles (donde una noche en una suite supera fácil los 2.000 euros). Viniendo de formaciones que abanderan la protección de las rentas medias y bajas, la incoherencia es total.

Nuevo intento de prorrogar los alquileres

Según explicó Saiz, esta subida del IVA a los pisos turísticos formará parte de uno de los bloques de un texto legislativo que será "ambicioso y transversal". El otro bloque irá dirigido a "bajar el precio de los alquileres, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude, con medidas como la regularización de los alquileres de temporada y por habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler" avanzó.

En cuanto a la prórroga de los alquileres, cabe recordar que el Gobierno llevó al BOE alargar dos años los arrendamientos que venzan antes del 31 de diciembre de 2027, así como la actualización de sus rentas, el pasado 20 de marzo. Esto se produjo después de un insólito Consejo de Ministros en el que los miembros de Sumar se negaron a entrar en la sala debido a que los socialistas no querían incluir en el mismo texto este enésimo secuestro a los alquileres. ¿La razón? Los de Junts se oponían.

Finalmente, Sumar acabó claudicando y aceptó dividir el Real Decreto en dos partes: la parte de los alquileres y las medidas ante la guerra de Irán, que no tardaron en conseguir el visto bueno del Congreso.

Sin embargo, en abril, se votó el texto que hacía referencia a los alquileres, y como era de esperar, no salió adelante. Junts, PP y Vox votaron en contra de la medida, mientras el PNV se abstuvo. Sin embargo, a pesar de que la norma no salió adelante, la decisión del Gobierno generó una gran incertidumbre entre propietarios, y también inquilinos. Ahora, aunque se desconocen los detalles, vuelve a surgir la tensión en el mercado.