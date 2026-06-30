"Ruptura de stock": empiezan a agotarse los aires acondicionados en Francia

Nuestro país vecino se encuentra actualmente sufriendo una ola de altas temperaturas que ha provocado un "boom" masivo del aire acondicionado. Ayer contábamos cómo el propio Gobierno de Francia ha decidido destinar fondos de urgencia para climatizar hospitales y residencias, dejando de lado la "preocupación por el cambio climático" que lleva imperando en la Unión Europea desde hace años.

Sin embargo, esto no es todo, ya que la población también se está movilizando para comprar aires acondicionados con el objetivo de soportar el calor. Esta situación está provocando un desabastecimiento de estos aparatos y un encarecimiento de los pocos que se van reponiendo.

De acuerdo con lo que publica el diario francés Le Monde, "los aires acondicionados están experimentando un fuerte aumento en la demanda, con un incremento del 61% en las ventas durante mayo, según Stockly, una empresa emergente especializada en la gestión de inventarios entre minoristas en línea. Además, se vendieron 680.620 ventiladores en Francia en tan sólo siete días, lo que representó un aumento interanual del 1.500%, según datos de NielsenIQ".

Se dispara la demanda de aires acondicionados y ventiladores

El citado medio ha podido hablar con Christelle Boquillon, responsable de productos de aire acondicionado en Fnac Darty, quien ha afirmado que "lo que está pasando es monstruoso". Esta cadena ha vendido más de 100.000 ventiladores desde principios de mayo, lo que ha provocado que los estantes se vacíen en pocos días y que el stock se gestione hora a hora.

Este aumento de la demanda está haciendo que los precios se disparen. Según Le Monde, el precio medio de un aire acondicionado portátil vendido por internet subió un 9% en sólo un mes, al pasar de 493 a 537 euros, según una asociación de consumidores francesa. Lo mismo ha ocurrido con los ventiladores, cuyos precios han pasado de una media de 42 euros a superar, en algunos modelos, los 200 euros.

En algunas zonas hay desabastecimiento

Como era de esperar, esta avalancha de compras está haciendo que se esté produciendo un desabastecimiento en determinadas zonas de Francia, como es París. Una estudiante con la que ha hablado Le Monde dice que recorrió varias tiendas de la capital francesa antes de conseguir un ventilador. "En Boulanger (una tienda especializada en la venta de electrodomésticos y electrónica) no quedaba nada, ni en Carrefour. Los vendedores incluso se sorprendieron de que el palé se hubiera agotado en menos de una semana".

Para comprobar esto no hay más que ver lo que ocurrió hace unos días en el Carrefour de Angers, donde una avalancha de clientes hicieron cola para comprar aires acondicionados y ventiladores. En el siguiente vídeo publicado en el Instagram de la televisión francesa se puede ver:

Sólo unas horas después, esta tienda de Carrefour anunciaba en su cuenta de Instagram que se había producido una "ruptura de stock" y que no quedaban más aires acondicionados ni ventiladores, aunque muy pronto volverían a tenerlos. Aquí lo vemos:

"Ante las altas temperaturas, nuestras existencias de ventiladores y aparatos de aire acondicionado se han agotado en los últimos días. Buenas noticias: ¡tenemos prevista una gran entrega el miércoles 24 de junio en tu Carrefour Saint-Serge! Ventiladores, aires acondicionados y nuevos productos para ayudarte a afrontar el verano con total tranquilidad. No es posible reservar estos artículos. Gracias por vuestra fidelidad y vuestra comprensión", vemos que dice en el comunicado.

Otro producto que está registrando una alta demanda ante este calor son las mantas térmicas, que se colocan sobre las ventanas para mitigar los efectos de los rayos del sol. El medio Ouest France cuenta cómo en la mayoría de las tiendas de Decathlon ya no quedan existencias de este producto. Sin embargo, quienes las han probado afirman que "es útil siempre que la temperatura no supere los 30 grados, ya que por encima de esa cifra no se notan sus efectos beneficiosos".

Así pues, parece que una buena parte de la población francesa está aparcando su ecologismo o su "lucha contra el cambio climático" ante las temperaturas extremas que está sufriendo el país, algo que también el Gobierno ha dejado de lado para empezar a instalar aires acondicionados en lugares clave como hospitales y residencias.